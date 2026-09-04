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Leoš Mareš promluvil, jak vypadá jeho jediný způsob mít možnost si užít svobodu!

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Život na očích veřejnosti přináší obrovskou popularitu, ale zároveň si vybírá svou daň v podstatě v nulovém soukromí. Pro Leoše Mareše (50), kterého na ulici v Česku pozná téměř každý, je možnost zmizet nejlepším ventilem. Moderátor v rozhovoru pro Aplausin.cz promluvil, že místo schovávaček nebo neustálého tlaku ze strany okolí stačí málo.
Leoš Mareš bude moderovat novou řadu Superstar

Leoš Mareš bude moderovat novou řadu Superstar

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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