Leoš Mareš promluvil, jak vypadá jeho jediný způsob mít možnost si užít svobodu!

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Život na očích veřejnosti přináší obrovskou popularitu, ale zároveň si vybírá svou daň v podstatě v nulovém soukromí. Pro Leoše Mareše (50), kterého na ulici v Česku pozná téměř každý, je možnost zmizet nejlepším ventilem. Moderátor v rozhovoru pro Aplausin.cz promluvil, že místo schovávaček nebo neustálého tlaku ze strany okolí stačí málo. Jednoduchý vypínač slávy
Na rozdíl od světových hvězd, které jsou pod drobnohledem doslova po celém světě, si moderátor velmi dobře uvědomuje obrovskou výhodu svého fungování. Pro něj totiž cesta k absolutní anonymitě a klidu nevede přes soukromé ostrovy, ale přes nejbližší hraniční přechod. Jakmile opustí tuzemsko, stiskne tím jakýsi pomyslný vypínač a okamžitě přehodí výhybku do normálního, ničím nerušeného režimu.
„Je to super. Vezměte si, že kdybych byl skutečná hvězda, taková ta jako Leonardo DiCaprio styl, tak tu anonymitu nemáte nikde. To je fakt jako psycho. Nikde se neschováte. Prostě není úniku. Já to mám jako vypínač. Když prostě chci, tak přejedu Rozvadov a jsem v pohodě.“ usmíval se moderátor. V SuperStar tentokrát jako kamarád
Ačkoliv dnes tak rád využívá možnost „vypnout“ za Rozvadovem, televizní obrazovka a ikonické projekty k němu neodmyslitelně patří. V soutěži SuperStar si vyzkoušel obě zásadní role. Jak pozici moderátora, tak křeslo obávaného porotce. Ačkoliv byla porotcovská role plná hýčkání a prestiže, velmi rychle pochopil, že jeho srdce i přirozená energie leží úplně jinde.
„Když jste porotce, tak je to taková frajeřinka. Oni si vás předchází, nosí vám kafíčka, nemusíte tam být úplně od začátku toho natáčení, když se všechno připravuje. Je to takový piedestal. Je to samozřejmě hrozně prestižní. Takže, kdo je stále pod vlivem svého ega, což ja teda každopádně jsem, i když na tom pracuju, tak je tam šťastný. Takže já jsem si to jako takhle jako moc užil. Ale čistě s odstupem, jsem tam jako neměl co dělat.“ smál se moderátor v rozhovoru pro Aplausin.cz.
Vrátit se zpátky na pódium k moderování pro něj znamenalo návrat do vlastního živlu a k tomu, co má zkrátka v krvi. V roli moderátora má totiž k soutěžícím nesrovnatelně blíž a nemusí se stavět do pozice někoho, kdo drží v rukou jejich osud.
„Navštívil jsem tu takovou tu vyšší třídu, kam nemáte vstupenku, to VIPko, a teď jsem se vrátil zpátky jako do práce, na plochu. Tam je moje místo, to je moje DNA, prostě moderovat a bejt s těma soutěžícíma, protože vlastně jako moderátor můžete být jejich kamarád, jako takovej jejich bratranec. V mým případě už skoro jako táta. Kdežto jako porotce jste prostě, ať chcete, nebo nechcete, soupeř.“ uzavřel rozhovor Mareš. Zdroj: Aplausin.cz