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Boeing 787 přerušil start a zablokoval londýnské letiště. To muselo na 50 minut zastavit všechny lety

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Páteční provoz na jednom z nejvytíženějších britských letišť výrazně narušil problém letadla společnosti Norse Atlantic Airways. Boeing směřující do New Yorku přerušil start a letiště muselo na desítky minut zastavit vzlety i přistání. Následky mohou cestující pociťovat ještě několik hodin.
Jedno letadlo zastavilo celé letiště. Gatwick na téměř hodinu uzavřel dráhu a lety odkláněl jinam.

Jedno letadlo zastavilo celé letiště. Gatwick na téměř hodinu uzavřel dráhu a lety odkláněl jinam.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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