Boeing 787 přerušil start a zablokoval londýnské letiště. To muselo na 50 minut zastavit všechny lety

Cestující mířící v pátek přes londýnské letiště Gatwick museli počítat s komplikacemi. Letiště totiž během odpoledne dočasně přišlo o možnost odbavovat vzlety i přistání poté, co letoun Boeing 787 společnosti Norse Atlantic Airways nedokončil rozjezd ke startu a zůstal na provozní dráze.
Letadlo mělo zamířit z Londýna do New Yorku, posádka však během rozjezdu start přerušila kvůli technickému problému. Stroj následně nebylo možné okamžitě odstranit z dráhy, což pro Gatwick znamenalo zásadní komplikaci. Letiště je totiž v běžném provozu závislé na jediné aktivní ranveji. Pokud ji zablokuje letadlo nebo jiná mimořádná událost, možnosti, jak pokračovat v odbavování dalších spojů, jsou výrazně omezené.
Letiště přestalo přijímat i odbavovat letadla
Uzavření dráhy trvalo přibližně 50 minut. Během této doby nemohla z Gatwicku odstartovat další letadla a zároveň nebylo možné přijímat příchozí spoje. Některé stroje proto musely vyčkávat, jiné byly podle aktuálních informací přesměrovány na jiná britská letiště.
Po odstranění Boeingu následovala bezpečnostní kontrola dráhy a teprve poté mohl být provoz znovu spuštěn. Samotné otevření ranveje však ještě neznamenalo okamžitý návrat k běžnému letovému řádu. I relativně krátká úplná odstávka letiště může vytvořit frontu letadel čekajících na odlet a zároveň narušit další rotace strojů během dne.
Cestující proto mohou i po obnovení provozu narazit na zpoždění. Gatwick během omezení doporučoval lidem, aby na letiště nadále dorazili podle původně plánovaného času a aktuální informace o svém spoji si ověřovali přímo u letecké společnosti.
Komplikace se mohou dotknout i dovolenkových letů
Ačkoli problém vznikl u transatlantického letu do Spojených států, dopad události se nemusí týkat pouze cestujících mířících do New Yorku. Gatwick patří mezi významná evropská letiště pro dovolenkovou dopravu a během dne odsud míří velké množství spojů do oblíbených turistických destinací.
Z letiště pravidelně odlétají cestující například do Španělska, Portugalska, Itálie, Řecka, Chorvatska nebo na Kanárské ostrovy. Zpoždění jednoho letadla se navíc může během dne přenášet dál. Stroj, který přiletí pozdě, může se zpožděním pokračovat na další trase a podobná situace se může dotknout i posádek nebo navazujících spojů.
Právě proto může necelá hodina bez jediného vzletu či přistání způsobit problémy, které jsou v letovém řádu patrné ještě dlouho poté, co je samotná mimořádná událost vyřešena. Lidé, kteří mají z Gatwicku v pátek naplánovaný odlet, by tak měli před cestou průběžně sledovat stav svého letu a informace své aerolinky.
aircargoweek.com , airportia.com