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Operace Gomora, jedna z největších leteckých útoků během 2. světové války: Bitva o Hamburk

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Operace Gomora byla jedním z největších leteckých útoků na německé město během 2. světové války. Američtí a britští letci při ní bombardovali Hamburk, německá strana za to zaplatila mnoha civilními ztrátami.
Operace Gomora, jedna z největších leteckých útoků během 2. světové války: Bitva o Hamburk

Operace Gomora, jedna z největších leteckých útoků během 2. světové války: Bitva o Hamburk

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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