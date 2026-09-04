Z osmi tisíc uchazečů uspělo jen 10. Jak NASA vybírá budoucí astronauty

Když se vrací legendy
Desátého dubna 2026 vstoupila kosmická loď Orion do zemské atmosféry nad Tichým oceánem. Uvnitř seděli tři astronauti NASA a jeden člen kanadské kosmické agentury, kteří právě dokončili misi, jež předčila vše, co lidstvo dosud zažilo. Vzdálili se 252 756 mil od domovské planety – dál, než se kdy kterýkoliv člověk dostal.
Rekord posádky Apolla 13 z roku 1970 padl po šestapadesáti letech čekání. A není to jen číslo. Christina Koch se stala první ženou, která zamířila k Měsíci, Victor Glover prvním člověkem tmavé pleti na podobné trajektorii. Jenže za těmito jmény a statistikami se skrývá něco mnohem složitějšího: roky dřiny, tisíce hodin tréninku a psychická odolnost, kterou si běžný smrtelník ani nedokáže představit.
Sedm mužů, kteří to začali
Když Sověti v říjnu 1957 vypustili Sputnik, Amerika reagovala založením NASA. O rok později, na jaře 1959, agentura oznámila vznik prvního astronautského sboru. Prezident Dwight Eisenhower navrhl obsadit posty vojenskými zkušebními piloty – nikdo jiný podle něj nedokázal zůstat v klidu uvnitř stroje, který vás může zabít během zlomku vteřiny.
Z archivů vytáhli 508 jmen absolventů vojenských leteckých škol. Postupně seznam zúžili na 110 kandidátů, pak na 32 finalistů a nakonec na sedmičku, které se začalo říkat Mercury Seven.
Podmínky výběru byly přímočaré: věk do čtyřiceti let, výška maximálně 180 centimetrů (kvůli rozměrům kapsle Mercury), inženýrské vzdělání, kvalifikace pilota proudových letounů a alespoň 1500 nalétaných hodin. Nejtěžší část ale přišla až v závěrečné fázi. Kandidáty vystavili vyčerpávajícím lékařským prohlídkám, testům v tlakových komorách, zkoušeli jejich odolnost vůči stresu a vedli s nimi rozhovory navržené tak, aby je rozhodily.
Kladli jim otázky bez správné odpovědi, záměrně je stavěli do situací vyvolávajících pocit ohrožení a sledovali reakce. Výsledkem bylo sedm mužů připravených na cokoli.
Jak se změnila pravidla hry
Od roku 1959 NASA vyhlásila čtyřiadvacet výběrových řízení a každé se lišilo od předchozího. Kritéria formovala nejen technologie a věda, ale i politika a aktuální cíle agentury. Zpočátku platilo, že astronautem se může stát pouze vojenský pilot. V roce 1965 ale NASA poprvé vybrala skupinu vědců bez zkušeností s testovacím létáním.
V roce 1978 NASA otevřela výběr ženám a příslušníkům menšin. Sally Ride se v roce 1983 stala první Američankou ve vesmíru, Guion Bluford prvním Afroameričanem na oběžné dráze. Ve stejné skupině byl i Ronald McNair, fyzik a držitel černého pásu v karate, který později zahynul při havárii raketoplánu Challenger v lednu 1986.
V devadesátých letech už astronautský sbor tvořili nejen vojenští piloti, ale i civilní vědci a inženýři. Vesmírné stanice potřebovaly lidi s širokým spektrem odborností – od medicíny po materiálové vědy. Například během mise STS-40 v roce 1991 část posádky tvořili lékaři a biologové, kteří prováděli experimenty zaměřené na lidskou fyziologii v mikrogravitaci. Tehdy NASA zavedla kategorii mission specialists – astronautů bez pilotní kvalifikace, kteří se věnovali výhradně vědeckému výzkumu a obsluze palubního vybavení.
Dnes: deset úspěšných z osmi tisíc
Současné požadavky se od těch z padesátých let liší, ale NASA stále hledá lidi s mimořádnou odbornou kvalifikací a silnou psychikou. Povinné je americké občanství, magisterský titul v oboru STEM, lékařský diplom nebo profesionální letecká kvalifikace. Kandidáti musí mít minimálně dva roky relevantní praxe, piloti pak alespoň tisíc hodin nalétaných jako velitel proudového letounu. Věkové omezení neexistuje, ale uchazeči musí splňovat zdravotní standardy NASA.
Přestože agentura klade na budoucí astronauty extrémně vysoké nároky, zájem o program zůstává obrovský. Při 24. výběrovém kole v roce 2025 NASA obdržela přes 8000 přihlášek a vybrala pouze 10 kandidátů. Poprvé v historii v této skupině převažovaly ženy (šest žen, čtyři muži). Zajímavostí je, že jedna z vybraných, Anna Menon, již předtím letěla do vesmíru v rámci soukromé mise Polaris Dawn.
Výběrový proces připomíná víceúrovňový trychtýř. Nejprve hodnotící komise složená z aktivních astronautů a manažerů NASA prověří přihlášky a zúží pole na několik stovek kandidátů. Následuje více než 2000 individuálních ověřovacích kontrol, během nichž specialisté NASA prověřují každý úspěch uvedený v životopise i každý detail z minulosti kandidáta. Zhruba 120 finalistů pak pozve do Johnsonova vesmírného centra v Houstonu, kde absolvují desítky pohovorů a lékařských vyšetření. Teprve pak získají status ASCAN – Astronaut Candidate. Ani to ale ještě neznamená, že se někdy dostanou do vesmíru.
Dva roky pekla: z kandidáta astronautem
Každý kandidát prochází dvouletým základním výcvikovým programem, po němž se oficiálně stává astronautem NASA a může být zařazen do letové posádky. Program kombinuje vojenský, vědecký a inženýrský trénink v šestnácti disciplínách: systémy podpory života, navigace, robotika, řízení palubních vědeckých experimentů, operace mimo loď (výstupy do volného vesmíru). Všichni kandidáti, včetně vědců, musí absolvovat letecký výcvik v proudovém cvičném letounu T-38 Talon.
Klíčovou součástí přípravy je podvodní trénink. Neutral Buoyancy Laboratory v Houstonu patří mezi největší bazény na světě a obsahuje plnohodnotné makety modulů vesmírné stanice. Práce pod vodou v skafandru simuluje beztíži lépe než jakákoliv jiná pozemská metoda. V těchto podmínkách se astronauti učí opravovat zařízení, provádět servisní zásahy ve skafandru a reagovat na nouzové situace. Pokud se něco pokazí ve vesmíru, musí jednat okamžitě.
Astronauti také absolvují výcvik přežití v extrémních podmínkách, který je připravuje na nouzová přistání v lesích, horách, pouštích nebo na moři. Pokud loď přistane daleko od plánovaného místa, posádka musí přežít, dokud nedorazí záchranné týmy.
Zároveň astronauti tráví stovky hodin na simulátorech. Plnohodnotné makety lodí a modulů stanic replikují každou fázi mise od startu po spojení. Zde se posádky učí pracovat za normálních i nouzových podmínek, opakovaně procvičují havarijní postupy, dokud jejich reakce nezačnou fungovat automaticky.
Psychika rozhoduje stejně jako dovednosti
Fyzickou kondici lze změřit a přímo pozorovat. Psychickou odolnost je těžší odhadnout, přesto může být rozhodující při výběru astronautů pro budoucí misi NASA. Psychologické prověrky začínají ještě před prvním oficiálním pohovorem a pokračují po celou kariéru astronauta.
Kandidáty hodnotí podle několika klíčových vlastností: odolnost vůči stresu, schopnost efektivně pracovat v týmu během dlouhodobé izolace, emoční inteligence a kapacita rychle rozhodovat pod tlakem. Během stresových rozhovorů psychologové kladou provokativní otázky, záměrně kandidáty přerušují, kritizují jejich odpovědi a vnucují přísné časové limity. Aby pozorovali reakci, mohou kandidátovi dokonce sdělit, že problém vyřešil nesprávně, i když řešení bylo správné.
Proces má identifikovat lidi, kteří dokážou efektivně fungovat, i když jsou vyčerpaní, izolovaní od společnosti, trpí bolestí nebo jsou zbaveni spánku.
Co přijde dál?
Artemis II sloužila jako plnohodnotná zkouška pro další misi, která má vrátit astronauty na povrch Měsíce. Poté přijdou přípravy na provoz na stálé stanici Gateway na lunární oběžné dráze a nakonec mise na Mars. Cesta tam má trvat přibližně devět měsíců v každém směru, což znamená, že posádka by mohla strávit v izolaci celkem kolem tří let – dost dlouho na to, aby to prověřilo i ty nejodolnější jedince. Výcvik astronautů se proto bude muset opět změnit. Dnešním kandidátům na astronauty je v průměru 34 let a stále přesně nevědí, jaké výzvy je v budoucnu čekají.
Zdroje článku: NASA Selects All-American 2025 Class of Astronaut Candidates - NASA, Astronaut Selection , washingtontimes.com, Mercury Seven - Wikipedia, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý