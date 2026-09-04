Když se potkají Zaklínač, Eminem a Iron Man na jednom pódiu: Nenápadný festival v Opavě odpálil neskutečnou jízdu, kde jsme nesměli chybět

Jelikož jsme na OpaCon zavítali poprvé, moc jsme nevěděli, co čekat. Když jsme však dorazili před budovu Kulturního domu Na Rybníčku, hned jsme tušili, že to bude jízda. Počasí festivalu přálo, a tak mnoho účastníků zvolilo posezení před budovou. Celé místo tak už na první pohled působilo přátelsky a útulně. A když jsme viděli tolik lidí v cosplayi, věděli jsme, že jsme na správném místě.
Foto: Filip Nerád / AsianStyle Foto: Filip Nerád / AsianStyle
Další výhodou slunného počasí byla možnost umístit stánky venku před budovou. To zaujalo i kolemjdoucí, mezi nimiž se tak našli noví nadšenci, kteří se na festival díky tomu mohli dodatečně také přijít podívat.
Bohatý program, který vás nenechal nudit se
Po celou dobu festivalu byl připraven pestrý program plný přednášek a besed, a to hned ve dvou sálech. Člověk tak mohl pendlovat z jednoho sálu do druhého a hltat třeba besedy s českými autory, jako jsou Nofreeusernames nebo Petr Hanel, učit se tipy a triky pro tvorbu cosplaye nebo se nechat unášet hudbou při koncertu inspirovaném fantasy světy.
Foto: Filip Nerád / AsianStyle Foto: Filip Nerád / AsianStyle
Na co se však s nadšením třásli asi všichni zúčastnění, byla cosplay soutěž, která na tomto festivalu proběhla úplně poprvé. Co nás velice mile překvapilo, byla jak věková, tak fandomová rozmanitost soutěžících. Soutěže se totiž účastnily i děti, což bylo poprvé, co jsme něco takového na podobné akci viděli. Upřímně nás to překvapilo a vykouzlilo nám úsměv na tváři. Co se týče rozmanitosti kostýmů, k vidění byli například Geralt a Ciri z videoherní adaptace Zaklínače (a měli s sebou dokonce i Andrzeje Sapkowského, což rozesmálo celý sál), Eminem, Jinx z videohry League of Legends nebo také Mandalorian a Iron Man. Jo, a ti poslední dva byli na pódiu společně, což byl další z momentů, který publikum patřičně pobavil.
Foto: Filip Nerád / AsianStyle Foto: Filip Nerád / AsianStyle Stánky umělců se jednoho dne stanou naší zkázou
A jak už to tak u nás bývá, značnou část dne jsme strávili okukováním všelijakých výrobků a dalších uměleckých kousků od neskutečně šikovných umělců a prodejců. Nehledě na to, že jsme si řekli, že rozhodně nebudeme utrácet, po zhlédnutí několika stánků už toto předsevzetí nešlo naplnit. Skončili jsme tak hlavně s nálepkami našich milovaných fandomů a také zvířátek, jak jinak. Domů jsme si odnesli i jednoho plyšového králíčka, aby obohatil naši rozhodně nemalou sbírku.
Foto: Filip Nerád / AsianStyle Foto: Filip Nerád / AsianStyle Foto: Filip Nerád / AsianStyle
Od Genshin Impactu přes K-pop až po Five Nights at Freddy's. Tady si opravdu vybral každý. Šperky, fanarty, klíčenky, nálepky, tašky, plyšáci – a to zdaleka není celý výčet pokladů, které jste si z akce mohli odnést.
Foto: Filip Nerád / AsianStyle Foto: Filip Nerád / AsianStyle Foto: Filip Nerád / AsianStyle
Jak tedy můžete vidět, na OpaConu si opravdu každý přijde na své. Bylo velice osvěžující zavítat na místo s tak přátelskou a útulnou atmosférou. Věříme, že se na OpaConu příští rok opět setkáme a znovu si na vlastní kůži užijeme tuto jedinečnou atmosféru. A hlavně společně.
Zdroj: Autorský text, OpaCon