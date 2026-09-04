Člověk s čistou mzdou 40 tisíc přijde o práci v roce 2027. První dva měsíce dostane méně než dnes

Český systém podpory v nezaměstnanosti prošel od začátku roku 2026 výraznou změnou. Lidé, kteří přijdou o zaměstnání a splní zákonné podmínky, dnes během první části podpůrčí doby dostávají 80 procent svého předchozího průměrného čistého měsíčního výdělku. Už od roku 2027 by ale tato poměrně štědrá úvodní část podpory mohla znovu klesnout. Vláda na konci srpna schválila návrh, podle kterého by se sazba v prvních dvou měsících snížila na 65 procent. Pro domácnosti, které jsou zvyklé fungovat s pravidelným příjmem, může jít o rozdíl, který bude v rodinném rozpočtu vidět okamžitě.
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Při čistém výdělku 40 tisíc jde o rozdíl 6 tisíc měsíčně
Dobře je změna vidět na zaměstnanci, jehož průměrný čistý měsíční výdělek činí 40 000 korun. Pokud by o práci přišel za současných pravidel v roce 2026 a bylo mu méně než 52 let, během prvního měsíce by měl nárok na podporu odpovídající 80 procentům předchozího výdělku. V jeho případě by to bylo 32 000 korun. Stejnou částku by za běžných okolností dostal také ve druhém měsíci.
Pokud by však navrhovaná změna začala od 1. ledna 2027 skutečně platit, stejnému člověku by první dva měsíce náleželo pouze 65 procent jeho průměrného čistého výdělku. Z částky 40 000 korun je to 26 000 korun měsíčně. Rozdíl proti současným pravidlům by tedy činil 6 000 korun každý měsíc. Za první dva měsíce bez práce by zaměstnanec dostal dohromady o 12 000 korun méně.
Nejde přitom o člověka s mimořádně vysokým příjmem. Právě domácnosti se středními příjmy mohou změnu pocítit poměrně výrazně, protože jejich pravidelné náklady na bydlení, energie, dopravu nebo splátky úvěrů se po ztrátě zaměstnání automaticky nesníží.
Další dva měsíce by se nic nezměnilo
Rozdíl mezi současným systémem a připravovanou úpravou se netýká celé doby pobírání podpory stejně. Ve třetím a čtvrtém měsíci se podle současných pravidel podpora snižuje na 50 procent předchozího průměrného čistého výdělku. Stejnou sazbu chce zachovat také vládní návrh pro rok 2027.
U člověka s průměrným čistým výdělkem 40 000 korun by tak podpora ve třetím měsíci činila 20 000 korun a stejnou částku by dostal také ve čtvrtém měsíci. V tomto období by tedy mezi rokem 2026 a navrhovanými pravidly pro rok 2027 žádný rozdíl nebyl.
Změna by přišla znovu v poslední části podpůrčí doby. V současnosti činí podpora 40 procent předchozího výdělku. Vládní návrh ji chce od roku 2027 naopak zvýšit na 45 procent. U modelového zaměstnance by tak současných 16 000 korun stouplo na 18 000 korun.
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Za pět měsíců by člověk dostal celkově o 10 tisíc méně
U člověka mladšího 52 let je možné rozdíl spočítat za celou standardní pětiměsíční podpůrčí dobu. Podle pravidel platných v roce 2026 by při průměrném čistém výdělku 40 000 korun vycházela podpora v jednotlivých měsících na 32 000 korun, 32 000 korun, 20 000 korun, 20 000 korun a 16 000 korun. Celkem tedy 120 000 korun.
Podle návrhu pro rok 2027 by stejný člověk dostal první měsíc 26 000 korun, druhý měsíc rovněž 26 000 korun, následně dvakrát 20 000 korun a v posledním měsíci 18 000 korun. Celkově by šlo o 110 000 korun. Pokud by tedy člověk využil celou pětiměsíční podpůrčí dobu, rozdíl proti současnému systému by činil 10 000 korun.
Největší propad by však přišel bezprostředně po ztrátě zaměstnání. Právě první týdny přitom bývají obdobím, kdy člověk ještě nemusel mít čas upravit rodinný rozpočet a zároveň neví, jak rychle se mu podaří najít nové místo.
Starší uchazeči mohou změnu pocítit ještě více
Návrh se netýká pouze samotných procent. Současná pravidla zvýhodňují uchazeče ve věku od 52 let tím, že vyšší sazby pobírají delší dobu. Člověk ve věku od 52 do 57 let má podpůrčí dobu osm měsíců a lidé starší 57 let mohou podporu pobírat až jedenáct měsíců. Podle současných pravidel dostávají starší uchazeči 80 procent předchozího výdělku první tři měsíce a následně 50 procent další tři měsíce.
Od roku 2027 chce vláda procentní schéma sjednotit bez ohledu na věk. Vyšší sazba 65 procent by tak náležela pouze první dva měsíce, dalších 50 procent další dva měsíce a po zbývající dobu 45 procent. Samotná maximální délka podpůrčí doby podle věku by zůstala zachována.
U lidí, kterým je přes 52 let a hledání nového pracovního místa jim může trvat déle, proto nemusí být rozdíl proti současnému systému zanedbatelný.
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Klesnout má také maximální strop podpory
Další změna se týká lidí s vyššími příjmy. V roce 2026 může maximální podpora v nezaměstnanosti dosáhnout 38 537 korun měsíčně, protože její strop odpovídá 80 procentům průměrné mzdy v národním hospodářství používané pro tento výpočet. Vládní návrh chce maximální hranici snížit na 60 procent.
Při použití hodnot platných pro rok 2026 by nový strop odpovídal částce přibližně 28 903 korun. Skutečná maximální částka pro rok 2027 ale bude záviset na hodnotě průměrné mzdy rozhodné pro daný rok, takže její přesnou výši dnes ještě není možné určit.
Modelového zaměstnance s průměrným čistým výdělkem 40 000 korun by samotný strop při výpočtu prvních dvou měsíců pravděpodobně neomezoval. Jeho podpora podle navrhované 65procentní sazby činí 26 000 korun.
Pro rok 2027 zatím nejde o definitivní pravidla
Pro zaměstnance je důležitý ještě jeden detail. Změny plánované od 1. ledna 2027 jsou v tuto chvíli vládním návrhem. Vláda je schválila na konci srpna 2026, legislativní proces ale ještě musí pokračovat. Proto zatím není možné tvrdit, že právě takové částky budou v roce 2027 s jistotou vypláceny.
Pokud však návrh projde v současné podobě, princip bude poměrně jednoduchý. Člověk, který má průměrný čistý výdělek 40 000 korun, by přišel především o část peněz na začátku nezaměstnanosti. Místo dnešních 32 000 korun by první dva měsíce dostával 26 000 korun. Část rozdílu by získal zpět na konci podpůrčí doby díky zvýšení poslední sazby ze 40 na 45 procent, celkově by ale u běžné pětiměsíční podpory obdržel méně než podle pravidel platných v roce 2026.
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