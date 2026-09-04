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Člověk s čistou mzdou 40 tisíc přijde o práci v roce 2027. První dva měsíce dostane méně než dnes

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Ztráta zaměstnání by mohla být od roku 2027 finančně citelnější než dnes. Vládní návrh počítá se snížením podpory v prvních měsících. U člověka s čistým výdělkem 40 tisíc korun by rozdíl činil několik tisíc měsíčně.
Přišel o práci s čistou mzdou 40 tisíc. V roce 2027 bude začátek podpory méně výhodný než podle dnešních pravidel.

Přišel o práci s čistou mzdou 40 tisíc. V roce 2027 bude začátek podpory méně výhodný než podle dnešních pravidel.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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