Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Polníček vydrží i pod sněhem a špenát sklidíte už za šest týdnů. Září je poslední měsíc, kdy se vyplatí vzít do ruky semena

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zářijová půda drží po létě dost tepla na to, aby pětice nenáročných plodin stihla vyklíčit a část z nich ještě před mrazy doputovala na talíř.
Polníček vydrží i pod sněhem a špenát sklidíte už za šest týdnů. Září je poslední měsíc, kdy se vyplatí vzít do ruky semena

Polníček vydrží i pod sněhem a špenát sklidíte už za šest týdnů. Září je poslední měsíc, kdy se vyplatí vzít do ruky semena

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Chalupa Dády Patrasové v Českém ráji pochází ze 17. století. Kdo vidí, co z ní rodina udělala, nevěří vlastním očím
Chalupa Dády Patrasové v Českém ráji pochází ze 17. století. Kdo vidí, co z ní rodina udělala, nevěří vlastním očím
5 cibulovin, které v září zasadíte a na jaře vám sousedé puknou závistí. Většina Čechů sází pořád jen tulipány a narcisy
5 cibulovin, které v září zasadíte a na jaře vám sousedé puknou závistí. Většina Čechů sází pořád jen tulipány a narcisy

Představte si přelom zimy a jara: ze zmrzlé země vyrazí porcelánově bledé hvězdičky ladoňky, zatímco...

Roste na záhonech po celém Česku, ale nikdo netuší, že její semínka nahradí pepř. V Polsku ji přitom dávají do každého jídla
Roste na záhonech po celém Česku, ale nikdo netuší, že její semínka nahradí pepř. V Polsku ji přitom dávají do každého jídla

Drobná vzpřímená jednoletka s modravými květy dokáže na záhonu vyprodukovat semínka, která v kuchyni...

Večer polila plevel octem se solí, do rána po něm nebylo ani památky. Záhon pak zůstal čistý celý měsíc bez jediného zásahu
Večer polila plevel octem se solí, do rána po něm nebylo ani památky. Záhon pak zůstal čistý celý měsíc bez jediného zásahu

Na boj s úporným plevelem hned nemusíte nasazovat chemické prostředky. Místo ho vsaďte na jednoduchou...

Struhadlo má čtyři strany, ale tu nejužitečnější ignoruje 70 % Čechů. Přitom nahradí i kuchyňský robot
Struhadlo má čtyři strany, ale tu nejužitečnější ignoruje 70 % Čechů. Přitom nahradí i kuchyňský robot

Pichlavá strana struhadla vám může pomoci s celou řadou kulinářských úkonů. Hodí se třeba pro přípravu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Další články z kategorie Zahrada
Zobrazit více
LifestyleZahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.