Epic Games Store míří na Linux. Oficiální podpora je konečně na cestě

Epic Games Store dlouhé roky patřil mezi největší herní platformy, které Linux oficiálně nepodporovaly. To se však má změnit. Společnost Epic Games na svém komunitním Discordu potvrdila, že připravuje nativní verzi Epic Games Store pro Linux. Přesné datum vydání zatím nezveřejnila, přesto jde o významný krok, na který linuxová komunita čekala řadu let.
V současnosti mohou uživatelé Linuxu spouštět Epic Games Store pouze pomocí neoficiálních projektů, jako jsou Heroic Games Launcher nebo Lutris. Ty využívají kompatibilitní vrstvy Proton a Wine, díky nimž lze spouštět aplikace a hry určené pro Windows. Přestože tato řešení fungují překvapivě dobře, stále nejde o oficiálně podporovaný způsob.
Potvrzení přišlo přímo od Epic Games
Na dotaz jednoho z uživatelů na komunitním Discordu odpověděl zaměstnanec Epic Games, že nativní podpora Linuxu dorazí „brzy“. Současně ale upozornil, že nebude součástí nejbližší testovací verze launcheru. Podle jeho slov vývoj neznamená pouze zkompilovat aplikaci pro Linux, ale připravit kompletní řešení odpovídající kvalitě ostatních platforem.
Tato formulace naznačuje, že Epic nechce nabídnout jen základní funkční verzi, ale plnohodnotnou aplikaci, která bude dlouhodobě podporovaná. Zatím však není jasné, jaké funkce budou při vydání dostupné ani zda bude Linux dostávat nové funkce současně s verzemi pro Windows a macOS.
Co to znamená pro Steam Deck
Oficiální podpora Linuxu by mohla výrazně zjednodušit život majitelům handheldu Steam Deck od společnosti Valve. Zařízení využívá operační systém SteamOS založený na Linuxu, a právě proto dnes hráči musí pro přístup ke své knihovně z Epic Games Store využívat neoficiální nástroje.
Stále však zůstává několik otevřených otázek. Epic Games zatím nepotvrdil, zda bude linuxová verze launcheru speciálně optimalizována pro SteamOS. Není ani jasné, zda se na této platformě objeví podpora hry Fortnite, jejíž provoz komplikuje anticheat Easy Anti-Cheat. Kompatibilita této technologie byla v minulosti jedním z hlavních důvodů, proč Fortnite na Steam Decku oficiálně nefunguje.