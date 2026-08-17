Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Honor namixoval neznámou novinku Turbo 5G

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Čínská firma Honor si v absolutní tichosti připravila nový mobilní přírůstek nesoucí název Turbo 5G. Jak by se na první pohled mohlo zdát, tak telefon...
Honor namixoval neznámou novinku Turbo 5G

Honor namixoval neznámou novinku Turbo 5G

Zdroj: Honor Turbo 5G | Zdroj: Helpix
Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Samsung experimentuje s horizontálním modulem fotoaparátů
Samsung experimentuje s horizontálním modulem fotoaparátů
Rychlost uploadu v mobilních sítích: Česko zaostává jen za Slovenskem
Rychlost uploadu v mobilních sítích: Česko zaostává jen za Slovenskem

Mobilní připojení v Česku se stále vylepšuje, což ostatně vyplývá i z povinnosti stanovené zákonem. I tak...

O2 spouští prázdninový kalendář plný slev na příslušenství i telefony
O2 spouští prázdninový kalendář plný slev na příslušenství i telefony

Mobilní operátoři rádi spouštějí akce k nejrůznějším příležitostem. Vzhledem k tomu, že se blíží konec...

iQOO dává dohromady modely 16 a 16T
iQOO dává dohromady modely 16 a 16T

Společnost iQOO v letošním roce nezapomene do nabídky přidat nástupce modelu iQOO 15 z října loňského roku....

ChatGPT prohlubuje integraci s Google Diskem. Uživatelé mohou nově přidávat soubory do své knihovny
ChatGPT prohlubuje integraci s Google Diskem. Uživatelé mohou nově přidávat soubory do své knihovny

ChatGPT vylepšuje propojení s Google Diskem, díky čemuž mohou uživatelé nově přidávat soubory do své...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.