Honor namixoval neznámou novinku Turbo 5GPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Honor namixoval neznámou novinku Turbo 5G
Mobilní připojení v Česku se stále vylepšuje, což ostatně vyplývá i z povinnosti stanovené zákonem. I tak...
Mobilní operátoři rádi spouštějí akce k nejrůznějším příležitostem. Vzhledem k tomu, že se blíží konec...
Společnost iQOO v letošním roce nezapomene do nabídky přidat nástupce modelu iQOO 15 z října loňského roku....
ChatGPT vylepšuje propojení s Google Diskem, díky čemuž mohou uživatelé nově přidávat soubory do své...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- Polský operátor ukazuje, jak se to má dělat: 5G signálem pokrývá i vesnice, na které by v ČR vůbec nespěchali
- Samsung prohrál soud o Galaxy S22 a odmítl zaplatit. Podvedení majitelé mohou dostat přes 4 000 Kč každý
- Od 10. srpna musíte fotky do Google Fotek nahrávat ručně. Automatická synchronizace z počítače končí bez náhrady
- Ikonické tlačítko z hlavní stránky Googlu mizí. Po více než 25 letech ho nahrazuje umělá inteligence