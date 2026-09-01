Ani barva, ani vzor: stylistka prozradila, co je nejdůležitější věc v šatníku žen po 60. Vizuálně vás omladí

Před zrcadlem většina žen řeší, jestli je ta halenka moc pestrá nebo naopak nudná. Odborníci na módu se ale shodují, že o výsledném dojmu rozhoduje něco úplně jiného. A dobrá zpráva je, že to většinou nestojí ani korunu navíc.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Rozhoduje to, jak vám oblečení sedí
Móda dnes věkem nediktuje skoro nic. Mnohem větší roli hraje střih. Nekvalitní úplet nebo příliš krátké kalhoty působí zastarale u kohokoli, zatímco dobře padnoucí kalhoty a jednoduchá košile vypadají moderně téměř vždy.
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Stejný názor zastává i návrhářka Beata Rajská. Podle ní není podstatné, kolik je ženě let, ale jestli oblečení respektuje její postavu. Právě proto může být obyčejný kus ze second handu lichotivější než nová halenka s výrazným potiskem.
Foto: Shutterstock.com Pytlovité i upnuté oblečení přidává roky
Nejčastější reakce na měnící se postavu bývá jednoduchá. Žena sáhne po větší velikosti, aby všechno hezky zakryla. Jenže beztvará látka postavu opticky rozšíří a upravenost zmizí. Přesně proto se na seznamech nevhodných kousků tak často objevují volné tuniky.
Druhý extrém funguje stejně špatně. Oblečení o číslo menší zvýrazní právě ty partie, které měly zůstat nenápadné. Nejlépe vychází střih někde mezi tím, tedy takový, který se těla dotýká, ale netlačí.
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Aby postava vypadala vyváženě, potřebuje jeden jasný bod. Tím bodem je pas. Stačí tenký pásek přes svetr, zavinovací šaty nebo tričko zastrčené do sukně s vyšším sedem.
Silueta tím okamžitě získá obrys a oblečení přitom zůstane pohodlné. Funguje to i s kousky, které už léta máte doma.
Kousky, které sedí skoro každé
Do spolehlivého základu patří tmavší džíny s rovnými nohavicemi a vyšším sedem, vypasovaný blejzr, bílá košile, pouzdrová sukně a midi délka ke kolenům. Jsou nadčasové a snadno se kombinují, takže z pěti kusů poskládáte několik různých kombinací.
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Roli hraje i látka. Měkčí splývavé materiály a pevnější tkaniny, které drží tvar, působí dráž než jejich cena. „Silné a těžké materiály mohou stáhnout vaši siluetu a způsobit, že budete vypadat starší,“ uvedla pro Svět ženy módní expertka Eva Janešová.
Pokud máte oblíbený kabát nebo kalhoty, které nesedí přesně, vyplatí se cesta ke krejčímu. Úprava rukávu nebo zúžení nohavice udělá s celkovým dojmem často víc než další nákup.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/trend-leto-2026-moda-zeny-60/, https://www.svetzeny.cz/moda-a-krasa/moda-po-padesatce-podle-beaty-rajske-zenskost-nekonci-vekem-rozhoduje-strih-material-i-sebevedomi-86023, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/modni-hrichy-zen-nad-60-vyhodte-obleceni-ktere-vam-pridava-roky-radi-expertka, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/modni-tipy-zeny-sedesat/, https://www.lifee.cz/jak-si-slozit-perfektni-satnik-pro-damy-50-tipy-stylistky-na-lehce-kombinovatelne-kousky-9899f, https://www.dobrytextil.cz/blog/poradna/moda-pro-zeny-60, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/co-nenosit-po-60/ Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší hořčici ze supermarketu. Češi ji kupují každý týden a ani neví, co v ní je