Za totality ji měla v šuplíku každá hospodyně, po revoluci skončila ve sběru. Dnes ji sběratelé shánějí po republice

Když se vyklízí kuchyň po babičce, zažloutlá kuchařka bývá první na řadě do koše nebo do sběru papíru. Přesně tam po roce 1989 zmizely tisíce z nich. Někdo dnes ale za ten samý zaprášený svazek pošle na účet částku, ze které se tají dech. Jestli je zděděná kniha poklad, nebo makulatura, rozhodne pár maličkostí, které při úklidu snadno přehlédnete.
Nejdražší kousky atakují sedm tisíc korun
Vůbec největší zájem panuje o Domácí kuchařku Magdaleny Dobromily Rettigové. Její nejstarší tisky se v aukcích běžně dostávají na dva až šest tisíc korun a jeden kus se podle aukčních přehledů prodal dokonce za 7 500 korun. Kdo přinese antikváři výtisk z doby kolem roku 1900, odejde zpravidla s částkou kolem čtyř tisíc.
Pořád je to přitom stará kniha z police, kterou by většina lidí bez váhání zahodila. Cenu ještě zvedne autorčin podpis nebo tisk z nejstaršího nákladu bez jediného šrámu.
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Domácí kuchařku vydala Rettigová v roce 1826, vytiskl ji královéhradecký nakladatel Jan Hostivít Pospíšil. Úplně první českou kuchařkou nebyla, přesto z ní byla jedna z nejčtenějších knih devatenáctého století. Zabrala hlavně tím, že mluvila jazykem obyčejných hospodyň a počítala se surovinami, které měl doma každý. Úvodní vydání mělo přes sedm set receptů a v dalších desetiletích vycházelo znovu a znovu.
Druhou legendu znají hospodyně pod přezdívkou „Sandtnerka“. Skrývá se za ní Kniha rozpočtů a kuchařských předpisů. Sepsala ji Marie Janků-Sandtnerová, vystudovaná učitelka vaření, která k plotně přistupovala skoro jako účetní a hlídala gramy i cenu porce, aby se vařilo bez zbytečného vyhazování. Vyšla poprvé roku 1924, čítala 1 349 receptů a mezi válkami stála skoro v každé české kuchyni.
Poválečné generaci pak radil Vilém Vrabec. Ještě za první republiky, v roce 1929, rozjel v Praze historicky nejstarší tuzemskou školu pro kuchaře a jeho Velká kuchařka, vydaná v roce 1968, se objevila skoro v každé knihovně. Právě ta všudypřítomnost z ní ale dělá knihu, na které dnes nezbohatnete, tiskla se v obrovských nákladech.
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Sběratelská cena se neřídí jen rokem vydání. Mnohem víc rozhoduje, v jakém je kniha stavu a o kolikátý tisk jde. Sběratel touží po výtisku, který vypadá skoro jako nový, tedy desky drží pohromadě, papír nezežloutl a zůstal i přebal.
Jenže z většiny kuchařek se poctivě vařilo, takže nesou stopy provozu. Mastné otisky prstů, rozpité skvrny od těsta, přelomený hřbet i podtržené řádky u nejčastěji dělaných jídel, každá taková stopa cenu ukrajuje. Nejvíc tak kupodivu vynese svazek, který jako by nikdy neopustil polici.
O sběratelské ceně kuchařky rozhoduje hlavně stav vazby a papíru, každá stopa po vaření hodnotu snižuje. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Váhu má i to, kolikátý tisk držíte v ruce. Sběratelé jdou hlavně po prvních edicích a raných nákladech, kterých se vytisklo málo a už se nikdy neopakovaly.
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U naprosté většiny zděděných kuchařek zůstane hodnota jen citová. Vytiskly se jich statisíce a obyčejný poválečný kus dnes v antikvariátu stěží přesáhne pár set korun. Sešitové kousky z konce socialismu a raných devadesátek jsou na tom stejně, cena se drží mezi sto a čtyřmi sty korunami, i s barevnými fotkami a v pěkném stavu.
Pro rychlou představu o cenách slouží tahle tabulka:
Druh kuchařky Přibližná cena Staré aukční tisky Rettigové dva až šest tisíc, výjimečně 7 500 Kč Rettigová z doby kolem roku 1900 kolem 4 000 Kč u antikváře Běžný výtisk z druhé poloviny 20. století pár set korun Sešitové kuchařky z osmdesátek a devadesátek sto až čtyři sta korun
Stejně opatrní buďte i u zvučných jmen. Ani slavná kuchařka nezaručí výdělek, pokud jde o pozdější přetisk, protože o hodnotě rozhoduje hlavně vzácnost daného nákladu. I proto se vyplatí každou zděděnou knihu aspoň prolistovat a mrknout na rok vydání, než poputuje do modrého kontejneru. Které tituly a za kolik sběratelé shánějí, si dohledáte v odkazovaných zdrojích pod článkem.
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Zdroje: https://www.obrazyvaukci.cz/umelec/magdalena-dobromila-rettigova-8861, https://www.kvety.cz/lide/marie-sandtnerova-pruvodkyne-ceskou-domaci-kuchyni-kucharska-bible-sandtnerka/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A1c%C3%AD_kucha%C5%99ka_(Rettigov%C3%A1), https://cs.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A9m_Vrabec, https://www.tiscali.cz/nenajdete-doma-tuhle-starou-kucharku-z-cssr-kdo-ji-ma-dostane-od-sberatelu-az-4-000-kc-686425, https://www.tiscali.cz/nevyhazujte-stare-kucharky-po-babicce-za-tahle-konkretni-vydani-davaji-sberatele-i-7-500-kc-719848