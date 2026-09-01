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Naplnila s ním jednu konev a skomírající okurky oživly přes noc. Česnek s hřebíčkem za pár korun dělá na záhonech zázraky

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Skomírající okurky dokáží zarmoutit každého zahradníka. Účinný lék pro ně však máte vždy po ruce, okurky zachrání hřebíček a česnek.
Chyby v hnojení rajčat a okurek: Nerovnoměrné zalévání a mnoho soli

Chyby v hnojení rajčat a okurek: Nerovnoměrné zalévání a mnoho soli

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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