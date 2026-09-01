Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Větev ze sousedova stromu přesahuje na váš pozemek. To ovoce na ní ale není vaše

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pokud si chcete natrhat ovoce z větví stromu přesahujících na svou zahradu, dejte si pozor. V horším případě za to schytáte nemalou pokutu.
Větev ze sousedova stromu přesahuje na váš pozemek. To ovoce na ní ale není vaše

Větev ze sousedova stromu přesahuje na váš pozemek. To ovoce na ní ale není vaše

Zdroj: Depositphotos
Reklama
Další články z adbz.cz
Bazén na zahradě a pokuta půl milionu. Stačí vynechat jeden formulář, který většina Čechů nezná
Bazén na zahradě a pokuta půl milionu. Stačí vynechat jeden formulář, který většina Čechů nezná
Žumpu, septik nebo čističku? Kdo z majitelů domů riskuje pokutu 100 000 Kč, aniž to tuší
Žumpu, septik nebo čističku? Kdo z majitelů domů riskuje pokutu 100 000 Kč, aniž to tuší

Výběrem správného způsobu likvidace odpadních vod a vyvarováním se běžných chyb můžete zajistit, že vaše...

Pohřbít kočku na zahradě můžete, koně ne. Ale i u kočky platí pravidla, která většina Čechů netuší
Pohřbít kočku na zahradě můžete, koně ne. Ale i u kočky platí pravidla, která většina Čechů netuší

Mrtvé zvíře bohužel nemůžete zakopat, kde chcete. Existují pravidla, která se snaží chránit životní...

Kečup ve spíži nechává 37 % lidí. Heinz jim teď vzkazuje jediné: přestaňte s tím, než bude pozdě
Kečup ve spíži nechává 37 % lidí. Heinz jim teď vzkazuje jediné: přestaňte s tím, než bude pozdě

Správné skladování kečupu je zásadní pro udržení jeho kvality a dobré chuti. Mnoho lidí se nicméně skrze...

Vosy se vám motají kolem stolu? Past z PET lahve je stáhne k návnadě a vy máte v létě konečně svatý klid
Vosy se vám motají kolem stolu? Past z PET lahve je stáhne k návnadě a vy máte v létě konečně svatý klid

Pokud váš domov okupují vosy a vy už si s nimi opravdu nevíte rady, zkuste tento snadný trik. Stačí použít...

Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

Články z Adbz.cz přinášejí lehce oddechový, ale prakticky zaměřený obsah, který kombinuje domácí tipy, kreativní návody, zajímavosti ze světa a neobvyklé příběhy. Obsah je pestrý, často inspirovaný každodenním životem a určený pro čtenáře, kteří mají rádi praktická řešení, zábavu i netradiční...

Všechny články tohoto autora →
adbz.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.