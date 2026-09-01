Rohová sedačka z panelákové kuchyně mizí z českých domovů. Pod koženkovými podsedáky se skrýval celý svět socialismu

Kdo vyrostl v panelovém domě postaveném mezi sedmdesátými a devadesátými lety, zná ten kus nábytku intimně. Těžká dřevotřísková konstrukce potažená hnědou nebo béžovou koženkou, pod odklopnými podsedáky prostor nacpaný vším, co se jinam nevešlo: typicky zavařovací sklenice, formy na pečení, ubrusy do zásoby, sáčky a drobné kuchyňské potřeby. Lavice stála v rohu, ke zdi přiléhala tak těsně, že ji nikdo nepřesouval. Přesně v tom spočívala její síla i její dnešní slabina.
Proč panelák potřeboval každý centimetr rohu
Panelová výstavba po roce 1970 změnila české bydlení v masovém měřítku. Podle ČSÚ tvořily panely u bytových domů dokončených v letech 1971–1990 přes polovinu celkové produkce, konkrétně 51,5 %. Kuchyně v těchto bytech měřily zpravidla kolem šesti metrů čtverečních, někdy méně. Rohová lavice dokázala na takové ploše usadit čtyři i pět lidí a zároveň pod sedáky schovat věci, pro které chyběla komora.
Výběr nábytku přitom závisel na tom, co nabízel centralizovaný socialistický průmysl. Národní podnik Interiér Praha koncem sedmdesátých let vyráběl téměř 23 % veškeré produkce nábytku v ČSR, jak dokládá Design Cabinet CZ. Jitona, další z klíčových podniků, dodávala sektorové kuchyně řady Asta, které Retromuseum Cheb řadí mezi ikony tehdejšího bydlení. Zákazník si nevybíral z desítek alternativ, bral, co bylo. A rohová lavice do katalogu zapadala dokonale: sériová, levná, prostorově úsporná.
Zapečený zápach, který čištění neodstraní
Hlavní důvod, proč lavice v roce 2026 opouštějí domácnosti, se skrývá pod koženkovým potahem. Desetiletí vaření, cigaretového kouře a kuchyňské vlhkosti zanechala stopu hluboko v pěnové výplni. Povrch koženky lze otřít, jenže porézní pěna funguje jako houba na pachy. Americká agentura EPA ve svých doporučeních k tabákovému kouři v interiéru uvádí, že jedinou spolehlivou cestou k eliminaci expozice je odstranění samotného zdroje. Analogicky Utah State University při řešení nasáklých textilií doporučuje vyjmout pěnovou vrstvu, pokud se zápach drží v hloubce materiálu.
Naše redakční dedukce z těchto zdrojů vede k jasnému závěru: u starých lavic, kde se pach zapekl za třicet a více let, bývá praktičtější vyměnit celý kus než investovat do repase sedáků. Lehčí zápach lze zkusit stáhnout důkladným čištěním a výměnou výplně, ovšem u silně nasáklých kusů jde o sisyfovskou práci.
Vzdušný jídelní kout versus pevná dispozice z minulého století
Současný interiérový standard pracuje s prostorem kolem stolu úplně jinak. Doporučení počítají s rezervou 80 centimetrů za sedícím člověkem a 120 centimetrů mezi stolem a kuchyňskou linkou. Rohová lavice přišroubovaná ke dvěma stěnám takový průchod neumožňuje: sedící u zdi vstává obtížně, úklid pod lavicí vyžaduje akrobacii a přestavba dispozice je vyloučená.
Dnešní trh proto nabízí opačný směr:
- Lehké stohovatelné nebo skládací židle místo pevného sezení
- Modulární pohovky s pratelným potahem a přesunovatelnými díly
- Úložný prostor pod sedákem, který ale slouží plédům a hrám, nikoli zavařovacím sklenicím
Velké nábytkové řetězce tuto proměnu urychlují. Podle průzkumu Nielsen Admosphere z února 2026 zůstávají kamenné prodejny dominantním nákupním kanálem a 28 % respondentů by upřednostnilo renovovaný nábytek. Ochota obměňovat vybavení roste, a s ní klesá tolerance k těžkým, nepřemístitelným kusům.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková