Ani kmín, ani majoránka. Do zelňačky patří 1 koření, které znají jen kuchařky z hospod

Zeptejte se pěti lidí, čím kořenit zelňačku, a dostanete pět jistot. Někdo přísahá na kmín, jiný nedá dopustit na majoránku. Jenže tahle věčná kuchyňská hádka míjí to hlavní. Voňavá, sytá zelná polévka, po jaké se vám stýská z jídelen a hospod, stojí na jednom koření, které doma většina lidí do hrnce nikdy nehodí.
Kmín a majoránku zná v kuchyni každý
Když přijde řeč na zelnou polévku, sáhne většina domácích kuchařů automaticky po kmínu a špetce majoránky. Není to špatně. Kmín patří ke kysanému zelí odjakživa a majoránka dodá polévce známou domácí vůni.
Problém je, že samotný kmín a majoránka z obyčejné zelňačky „tu pravou” neudělají. Chybí jim hloubka, ta kulatá a teplá chuť, kvůli které si v hospodě říkáte o druhý talíř.
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Tím kořením je nové koření. Pár kuliček dokáže s hrncem zelňačky víc než kterákoli jiná přísada. Dodá polévce teplý, jemně kořeněný tón, který v sobě spojuje náznak pepře, skořice a hřebíčku, a přesně tenhle podtón znáte z jídelen a výčepů. Zkušené kuchařky nové koření do zelné polévky sypou úplně samozřejmě, zatímco doma na ně většina lidí zapomíná.
Že nejde o náhodu, dokládá i kuchařská bible jídelen, Receptury teplých pokrmů z roku 1986. Ta předepisuje, že správná zelná polévka s klobásou má být jen mírně kyselá, kořenění v ní má být znát a nad hrncem se má linout vůně kvašeného zelí.
Kdo zná nové koření jen jako kuličku z nakládané zeleniny, bývá překvapený, co s ním svede teplá polévka. V horkém vývaru se jeho vůně pomalu uvolní a prostoupí celým hrncem, takže výsledek chutná bohatěji, i když jste přidali jen několik kuliček.
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Množství stačí malé. Do většího hrnce dejte kuliček klidně pět až deset, spolu se zelím je krátce povařte a před podáváním je vylovte. Když je necháte v polévce celé, nemusí každému sednout, kdo na ně narazí lžící.
Nejlíp chutná ve společnosti dalšího koření
Nové koření hraje nejlíp, když kolem sebe má další vůně. Skoro v každé pořádné zelňačce ho doprovázejí dvě věci, které do hrnce patří stejně samozřejmě:
bobkový list, několik celých kuliček pepře.
Kdo chce polévku dotáhnout do plné, jídelnové podoby, sáhne ještě po teplejších tónech. Klasikou je hřebíček, který dodá chuti hloubku a lehce sladký nádech. Milovníci výraznější, skoro zvěřinové vůně přihodí i pár kuliček jalovce. Tahle aromatická vrstva se ve varu propojí a rozvoní celý byt.
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Neznamená to sypat do polévky všechno, co máte v šuplíku. Bohatě stačí dva až tři bobkové listy a hrst kuliček nového koření s pepřem. Hřebíček přidávejte jen v páru a jalovec nechte jako nepovinný bonus pro odvážnější.
Chuť jako z výčepu nedělá jen koření
I s nejlepším kořením zelňačka nechytne správný charakter, když ošidíte základ. Nejčastější chyba přichází hned na začátku. Spousta lidí kysané zelí zbytečně vymáchá pod vodou, aby nebylo tak kyselé. Jenže právě v jeho šťávě a láku je ta pravá nakyslá chuť, takže část tekutiny nevylévejte a polévku jí na konci dolaďte.
Brambory patří do vlastního hrnce. Kyselé prostředí zelné polévky jim totiž nedovolí pořádně změknout, takže i po dlouhém vaření zůstávají tvrdé. Nechte je proto uvařit stranou, osolené, a do polévky je vmíchejte až úplně na konci. Sedne jim i špetka kmínu, po které bývají lehčeji stravitelné a s kvašeným zelím se dobře snesou.
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Hloubku dodá i to, co k zelí přihodíte. Sušené houby, kousek uzeného masa nebo dobrá klobása dají polévce plnou, nasládle zemitou chuť. V bezmasé variantě zastane podobnou roli rostlinné umami, například lžíce sójovky nebo kousek uzeného tofu. Kysané zelí má i druhou přednost. Kvašením vzniká potravina, které si naše babičky cenily hlavně přes zimu jako zdroj vitaminů.
A ještě jedna drobnost, kterou znají v každé kuchyni. Zelňačka bývá druhý den lepší než čerstvě uvařená. Přes noc se všechny chutě a vůně koření propojí, takže pokud uvaříte větší hrnec, o nic nepřijdete.
Zdroje: https://www.koreni-gastro.cz/polevky/zelna_polevka-zelna_polevka, https://www.varimezdrave.cz/zelnacka-plna-koreni/, https://receptypanicuby.cz/polevka-je-grunt/klasicka-zelnacka/, https://www.kvety.cz/rady-a-tipy/recept-na-vikend-polevka-zelnacka-podle-jiriny-bohdalove-chut-traveni-hubnuti/, https://www.apetitonline.cz/menu/15-osvedcenych-receptu-na-zelnacku-pikantni-cervena-s-klobasou-bila-s-uzenym-i-vegetarianske