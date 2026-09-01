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Grand Canyon zasáhla ničivá povodeň

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Blesková povodeň zasáhla části národního parku Grand Canyon v Arizoně. Úřady se obávají, že přibližně 15 lidí se stále pohřešuje, zatímco nejméně…
BA-Creek-Flash-Flood-8-29-26

BA-Creek-Flash-Flood-8-29-26

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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