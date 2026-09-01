99 lidí ze 100 by ji bez přemýšlení hodilo do prasátka. Přitom má unikátní desetikoruna cenu desetitisíců

Deset korun. Tolik stojí káva z automatu nebo vypůjčení nákupního vozíku. Jenže mezi téměř sedmdesáti miliony desetikorun vyražených v roce 1993 se ukrývá zhruba tisíc kusů, které mají na rubu nenápadný, ale zásadní detail: menší proporce písmen „Kč“ vůči vodorovné lince. Právě tato varianta, označovaná numismatiky jako „malé Kč“, vznikla ze zkušební série a omylem se dostala do běžného oběhu. Její tržní hodnota dnes sahá od desítek tisíc po více než půl milionu korun. Stačí vědět, co hledat.
Jak se zkušební ražba dostala mezi drobné
Příběh začíná 10. března 1993. Česká republika měla čerstvou měnu a potřebovala seřídit stroje na zpracování mincí. Podle aukční dokumentace AUREA bylo pro tento účel dodáno 1 000 účelových odražků desetikoruny. Problém: finální redukce razidla ještě nebyly hotové, a tak se použilo razidlo s neschváleným vzorem rubu, s menším nápisem „Kč“. Tyto kusy měly zůstat v technickém zázemí. Ale nezůstaly. Část série unikla do oběhu a rozptýlila se mezi miliony běžných mincí.
Podle
ČNB bylo v roce 1993 vyrobeno 69 997 359 desetikorun. Přepočet je prostý: na každých zhruba 70 000 desetikorun téhož ročníku připadá teoreticky jeden zkušební kus. Reálná šance na nález je ještě nižší, část exemplářů je prokazatelně mimo oběh, uzavřená v aukcích a soukromých sbírkách. Jediná čárka, která rozhoduje o statisících
Samotný rok 1993 na minci nic nedokazuje. Rozhodující je výhradně vizuální detail na rubové straně. U vzácné varianty jsou písmena „Kč“ výrazně menší než u běžné desetikoruny. Jejich horní části se vodorovné linky jen těsně dotýkají, ale nepřekračují ji. Orientační vodítko, které uvádí AUREA: linka protíná písmeno Č pod pravým horním přehybem. U standardní mince naopak linka prochází oběma písmeny zhruba ve středu.
Ani technické parametry nepomůžou. Průměr 24,5 mm, tloušťka 2,55 mm, hmotnost 7,62 g, vroubkovaná hrana, to vše je u obou variant totožné. Magnet ani kuchyňská váha vzácný kus neodhalí. Rozhoduje jen pohled na rub a srovnání s referenční fotografií.
Kolik taková mince skutečně vynese
Cenový rozptyl je obrovský a závisí téměř výhradně na stavu zachování. Ověřené aukční realizace vykreslují jasný žebříček:
Aukce Stav Cena Macho & Chlapovič, 28. aukce VF/VF (oběhový) 1 440 EUR (~35 000 Kč) Macho & Chlapovič aEF/aEF 2 040 EUR (~50 000 Kč) AUREA e-aukce 61 (květen–červen 2026) -1/1- 65 000 Kč AUREA 119. sálová aukce (23. 5. 2026) -1/1- 110 000 Kč AUREA 109. sálová aukce (3. 6. 2023) 1/1 160 000 Kč Macho & Chlapovič, 28. aukce UNC/UNC 21 600 EUR (~530 000 Kč)
Rozdíl mezi oběhovým kusem a mincí v perfektním stavu je téměř patnáctinásobný. A právě tady číhá past pro nálezce: jakýkoli neodborný zásah do povrchu (čištění, leštění, otírání) hodnotu drasticky sráží. Podle
NGC je neodborné čištění nevratné. Mince ztrácí původní lesk a texturu, experti stopy rozpoznají a kus pak končí jen s hodnocením „Details“ místo plného číselného gradingu. V praxi to znamená: nečištěná mince ve stavu „jak ležela v šuplíku“ může být cennější než ta, kterou někdo v dobré víře vyleštil. Co dělat, když máte podezření
Praktický postup je jednoduchý:
Vytřiďte ze svých zásob všechny desetikoruny s ročníkem 1993. Dívejte se výhradně na rub, líc je u obou variant stejný. Porovnejte velikost nápisu „Kč“ s referenční fotkou na webu AUREA. Zkontrolujte, zda se horní části písmen linky jen dotýkají a nepřekračují ji. Minci nečistěte, neleštěte, neotírejte. Ani hadříkem.
VIDEO
Pokud detail odpovídá, pořiďte ostré fotografie obou stran v rovnoměrném světle. Dalším krokem je odborné posouzení. AUREA Numismatika v Praze 5 (Ostrovského 1332/4) nabízí písemný posudek zahrnující určení pravosti, hodnocení stavu a odborný komentář od 3 000 Kč. Druhou adresou je pražská pobočka Macho & Chlapovič na Biskupské 8 v Praze 1.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Lukáš Jírovec