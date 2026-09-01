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Dobrá zpráva pro české důchodce: kdo se dožije vyššího věku, ten dostane přidánoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Stát chce ocenit dlouhověkost. Od roku 2027 by měl začít platit nový […]
Dobrá zpráva pro české důchodce: kdo se dožije vyššího věku, ten dostane přidáno
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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