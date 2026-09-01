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Záplavy, které ovlivnily dějiny: Příběh velké čínské povodně z roku 1931

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V první polovině 20. století zasáhla Čínu jedna z největších přírodních katastrof v historii tamějšího regionu. Tato událost dramaticky ovlivnila miliony životů a ve svém důsledku změnila i politický a sociální vývoj země. Velká povodeň z roku 1931 nejenže způsobila obrovské škody na majetku a infrastruktuře, ale také vyvolala řadu následných událostí, které ovlivnily budoucí směřování Číny.
Záplavy, které ovlivnily dějiny: Příběh velké čínské povodně z roku 1931

Záplavy, které ovlivnily dějiny: Příběh velké čínské povodně z roku 1931

Zdroj: Bundesarchiv, Bild 102-12231 / Creative commons, CC-BY-SA
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