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Ani cukr, ani med. Do jablečného štrůdlu patří 1 věc, kterou Rakušanky přidávají po generace

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Dennívýzva
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Když se řekne dokonalý jablečný štrůdl, většina lidí myslí hlavně na sladkou náplň a křehké těsto. Ve Vídni ale dobře vědí, že o výsledku rozhoduje jedna nenápadná surovina, kterou tamní...
Ani cukr, ani med. Do jablečného štrůdlu patří 1 věc, kterou Rakušanky přidávají po generace

Ani cukr, ani med. Do jablečného štrůdlu patří 1 věc, kterou Rakušanky přidávají po generace

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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