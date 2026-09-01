Otočte talíř po babičce vzhůru nohama. Tenhle nápis znamená, že sedíte na pokladu

Většina lidí zdědí po babičce servis, párkrát ho vytáhne o Vánocích a zase uklidí. Málokdo přitom udělá jednu jednoduchou věc, která rozhodne o tom, jestli doma leží obyčejné nádobí, nebo poklad za desítky tisíc korun. Stačí talíř obrátit dnem vzhůru, protože právě tam se skrývá klíč k celému příběhu porcelánu.
Co všechno prozradí malá značka na dně
Ta drobná značka pod glazurou funguje jako rodný list výrobku. Řekne vám, ze které porcelánky kus pochází a orientačně i to, kdy vznikl.
Značka mívá podobu kulatého razítka a bývá v ní schovaný monogram majitele dílny nebo úvodní písmeno jejího jména. Každá porcelánka navíc volila svou typickou barvu, nejčastěji modrou, zelenou, černou nebo červenou.
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Nejžádanější značkou na světě jsou dva zkřížené modré meče. Patří německé Míšni, vůbec první evropské porcelánce, kterou saský kurfiřt založil v roce 1710 a která funguje dodnes. Meče se na jejích výrobcích objevují od dvacátých let osmnáctého století a od roku 1731 se staly oficiální značkou. Ručně malovaný míšeňský originál stojí tisíce korun za jediný díl a výjimečné kompletní soubory se v aukcích prodávají za statisíce i výš.
Cenné stopy ale najdete i u českých porcelánek. Vodítkem bývá malované nebo vtlačené písmeno S, které odkazuje na starou manufakturu v Horním Slavkově. Slavný modrobílý cibulák z Dubí zase poznáte podle korunky nad velkým písmenem D. Ty nejstarší dubské kusy nesou oválné označení Meissen podle německého vzoru.
Podle způsobu značení odhadnete stáří kusu
Samotné provedení značky napoví, jak je kus starý. Nejstarší evropský porcelán nese značení podglazurní, tedy malbu nebo tisk pod vrstvou glazury, nejčastěji kobaltovou modří. Tenhle způsob převládal zhruba do roku 1830.
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Později se rozšířilo označení vtlačené přímo do hmoty a od konce devatenáctého století naglazurní razítko tištěné na hotový povrch. Nápis typu Made in Czechoslovakia řadí kus do dvacátého století, protože označení země původu se na vývozní zboží povinně dávalo až od roku 1891.
Shrnuje to tabulka:
Způsob značení Přibližné období Podglazurní (malba nebo tisk pod glazurou, kobaltová modř) zhruba do roku 1830 Vtlačené přímo do hmoty později Naglazurní razítko (na hotový povrch) od konce 19. století Nápis Made in Czechoslovakia 20. století Značka sama o sobě poklad nedělá
Ne každý kus se slavnou značkou má cenu desetitisíců. Do výsledné ceny se promítá víc věcí zároveň: jak je porcelán starý, z které dílny pochází, jak vzácný daný model je a v jaké je kondici. Každá vlasová prasklina, naražený okraj nebo pozdější lepení cenu výrazně srazí.
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Zdaleka nejvíc přidává kompletnost. Osamocený talíř zajímá sběratele mnohem méně než celý dochovaný servis. U mladší sériové výroby se ceny drží ve stovkách korun, u starších kusů od renomovaných dílen v tisících. Na desetitisíce dosáhne v podstatě jen kompletně dochovaná historická souprava.
Pozor si dejte i na napodobeniny. Míšeň patří k nejčastěji padělaným značkám a stejný modrobílý vzor si vyráběly desítky tuzemských i zahraničních porcelánek. A nezoufejte, ani když značku nenajdete vůbec. Dřív se ze souprav často značil jen jeden hlavní kus, třeba konvice nebo mísa, takže neoznačený talíř nemusí být bezcenný.
Než starý servis vyhodíte, udělejte tohle
Než zaprášené nádobí po prarodičích poputuje do kontejneru, věnujte mu chvíli:
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Značku pak porovnejte s katalogem historických značek dané porcelánky. Přehledy zveřejňují výrobci i sběratelské weby a existují i online databáze výrobců. Teprve s fotkami a popisem v ruce má smysl zajít za starožitníkem na ocenění. Klidně se ukáže, že vám v krabici na půdě roky ležel kousek, po kterém sběratelé marně pátrají.
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%AD%C5%A1e%C5%88sk%C3%BD_porcel%C3%A1n, https://www.antikpraha.cz/porcelanove-znacky, https://www.porcelanovysvet.cz/cibulak/, https://restatelier.cz/blog/znaceni-porcelanu, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/cibulak-rozdily-hodnota/