Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Senioři dostanou peníze za návštěvu doktora. Většina z nich to ani neví, ale můžou si přijít i na několik tisíc korun

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Odměna za to, že zajdete k lékaři na preventivku, zní skoro až […]
Senioři dostanou peníze za návštěvu doktora. Většina z nich to ani neví, ale můžou si přijít i na několik tisíc korun

Senioři dostanou peníze za návštěvu doktora. Většina z nich to ani neví, ale můžou si přijít i na několik tisíc korun

Zdroj:
Reklama
Další články z Spotřebitelov.cz
Dobrá zpráva pro české důchodce: kdo se dožije vyššího věku, ten dostane přidáno
Dobrá zpráva pro české důchodce: kdo se dožije vyššího věku, ten dostane přidáno
Juchelka by měl zajistit 2× větší příjmy pro důchodce, shodují se experti. Co na to ministr?
Juchelka by měl zajistit 2× větší příjmy pro důchodce, shodují se experti. Co na to ministr?

Že by penze mohly být dvakrát vyšší, zní jako předvolební slib, který […]

Nemáte v šuplíku legendární Nokiu 3310? Z kultovního telefonu dnes sběratelé šílí a nabízí až 5 000 Kč
Nemáte v šuplíku legendární Nokiu 3310? Z kultovního telefonu dnes sběratelé šílí a nabízí až 5 000 Kč

Staré mobily, které většina lidí roky odkládá do šuplíku, se proměnily ve […]

Vodní kámen v konvici se sloupne za 3 minuty: Stačí 1 věc, kterou ráno běžně házíte do koše
Vodní kámen v konvici se sloupne za 3 minuty: Stačí 1 věc, kterou ráno běžně házíte do koše

Voda v konvici se ohřívá pomaleji než dřív a na dně se […]

Pokuta pro chodce se blíží (2026): Za chvilku nepozornosti zkasíruje policie 1 800 Kč, řidiči jásají
Pokuta pro chodce se blíží (2026): Za chvilku nepozornosti zkasíruje policie 1 800 Kč, řidiči jásají

Chystáte se letos do Itálie na dovolenou? Pak vám jedna připravovaná změna […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

Všechny články tohoto autora →
Spotřebitelov.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.