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Krnovská sokolovna se po téměř tříleté rekonstrukci vrátila sportovcům

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Památkově chráněná sokolovna v Petrovické ulici v Krnově na Bruntálsku slouží po téměř tříleté přestavbě opět sportovcům. Budova postavená v letech 1932 a 1933 podle projektu krnovského rodáka a vídeňského architekta Leopolda Bauera byla dnes slavnostně otevřena. Přestavba začala na podzim 2023 a původní odhad nákladů přesahoval 51 milionů korun. Konečné náklady dosáhly zhruba 67,3 milionu korun bez DPH.
Krnovská sokolovna se po téměř tříleté rekonstrukci vrátila sportovcům

Krnovská sokolovna se po téměř tříleté rekonstrukci vrátila sportovcům

Zdroj: město Krnov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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