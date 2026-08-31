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Mysleli jsme, že Mars má jednoduchou geologii. Nová data tento obraz narušují

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Mars nemá pohyblivé tektonické desky. Přesto se zdá, že hluboko pod jeho povrchem kdysi fungovaly rozsáhlé a vzájemně propojené magmatické systémy, které byly dosud spojovány především s aktivními procesy na Zemi. Nová studie vědců z Oxfordské univerzity naznačuje, že roztavené horniny mohly v minulosti v nitru Marsu procházet složitým vývojem, oddělovat se a znovu recyklovat v celé jeho kůře.
Mysleli jsme, že Mars má jednoduchou geologii. Nová data tento obraz narušují

Mysleli jsme, že Mars má jednoduchou geologii. Nová data tento obraz narušují

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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