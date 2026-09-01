Prázdniny skončily a brněnské děti se vrací do škol. Řidiči musí dávat pozorPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Prázdniny skončily a brněnské děti se vrací do škol. Řidiči musí dávat pozor
Nepříjemnou situaci zažili v sobotu chovatelé z brněnské zoo. Do výběhu ledních medvědic se totiž dostal...
Osmnáctiletý mladík se v noci ze soboty na neděli rozhodl vybít energii na dětském hřišti v Dunajské ulici....
Jihomoravští hasiči v posledních dnech neřešili jen požáry a další zásahy. Dnes ráno vyrazili také na pomoc...
Brněnská základní škola Chalabalova chystá změnu, která se dotkne stovek školáků. Od nového školního roku...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →