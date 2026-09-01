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Prázdniny skončily a brněnské děti se vrací do škol. Řidiči musí dávat pozor

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První zářijový týden není náročný jen pro školáky a jejich rodiče, ale také pro řidiče a strážníky. Ti budou až do pátku dohlížet na bezpečnost malých Brňanů především u přechodů. Dobrý pozor si musí dát šoféři, kteří si na pohyb dětí mohli během prázdnin odvyknout.
Prázdniny skončily a brněnské děti se vrací do škol. Řidiči musí dávat pozor

Prázdniny skončily a brněnské děti se vrací do škol. Řidiči musí dávat pozor

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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