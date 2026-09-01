Po Neziderském jezeře se dá vyplout novým způsobem. Rust přidal nečekanou atrakci

Kdo někdy seděl na šlapadle a po dvaceti minutách přemýšlel, jestli mu kolena vydrží cestu zpátky, pochopí, proč je tahle novinka zajímavá. Pontonový člun není závodní loď. Je to rovná plošina na dvou nebo více plovácích, se sedadly a sluneční stříškou, která se po hladině pohybuje pomalu a klidně. Rust ho přímo komunikuje jako rodinnou variantu pro ty, kdo chtějí být na vodě bez námahy a stresu. A na jezeře s průměrnou hloubkou kolem 1,1 metru a širokým výhledem na stepní krajinu to dává smysl víc než kde jinde.
Co přesně přibylo a co v Rustu bylo dosud
Půjčovna lodí v areálu Seebad Rust dosud nabízela dvě základní kategorie: elektrické čluny pro maximálně šest osob a klasická šlapadla. K tomu se v areálu daly využít paddleboardy, kajaky, windsurfing nebo plachtění. Pontonové čluny jsou první zásadní rozšíření směrem ke komfortu, větší plocha, vyšší stabilita při nastupování, zastínění a prostor na piknik. Oficiální komunikace města novinku představila 13. května 2026 jako okamžitě dostupnou.
Oproti elektrobootu, kde sedíte v klasickém trupu a řídíte volant, ponton připomíná spíš plovoucí lavičku s výhledem. Pro skupinu přátel nebo rodinu s prarodiči je to rozdíl, který rozhoduje o tom, jestli na vodu vůbec vyrazí.
Praktické informace: kde, kdy a za kolik
Půjčovna sídlí přímo v areálu Seebad Rust na adrese Ruster Bucht 2, 7071 Rust. Provozní hodiny v sezoně 2026:
Květen: denně 10:00–18:00, poslední výdej člunu v 17:00 Od června: denně 10:00–19:00, poslední výdej v 18:00
Sezona areálu trvá od května do září. Při půjčení se odevzdává platný doklad totožnosti, plavba je na vlastní nebezpečí.
Přímý ceník pontonových člunů se na webu půjčovny zatím neobjevil. Jako cenová kotva ale poslouží sazby standardních elektrobootů: 30 minut za 30 €, hodina za 45 €, dvě hodiny za 60 € a každá další hodina za 15 €. Pontony budou podle nás v podobném nebo mírně vyšším pásmu – jde o srovnatelnou kapacitu šesti osob a elektrický pohon. Rezervační systém online web neuvádí; v hlavní sezoně dává smysl si dostupnost ověřit telefonicky předem.
Co se týče průkazu: rakouské předpisy nevyžadují lodní patent pro rekreační plavidla s výkonem pod 4,4 kW. Web půjčovny žádný průkaz nezmiňuje. Přesný výkon rustských pontonů ale zveřejněn nebyl, takže stoprocentní potvrzení chybí; v praxi ale vše nasvědčuje tomu, že stačí přijít s občankou.
Kam se dá doplout a co je zakázané
Neziderské jezero je součástí chráněné krajiny UNESCO a pohyb po něm má jasná pravidla. Plout se smí v přístavních oblastech, na otevřené vodní ploše a ve vyznačených vodních cestách skrz rákosiny. Vjíždět do rákosových porostů mimo tyto cesty je zakázáno. V Rustu navíc platí zákaz přistávání u jezerních chat a vstupování na plata.
Důležité je také počasí: jezero je mělké a ploché, což znamená, že vítr dokáže rychle rozvířit vlny. Při předbouřkové signalizaci proto musí posádka zůstat v prostoru Ruster Bucht. Burgenlandský bezpečnostní leták doporučuje mít na palubě optický nouzový signalizátor i na elektro- či šlapadlech; u pontonů to platí stejně.
Pro koho to reálně je a proč stojí za zastávku
Pontonový člun v Rustu není atrakce pro adrenalínové jezdce. Je to komfortní vstup na vodu pro lidi, kteří by si jinak řekli „to není pro nás“, rodiny s malými dětmi, starší páry a skupiny kamarádů, kteří chtějí popíjet víno na hladině a koukat na stepní obzor. Stabilita a rovná plocha znamenají jednodušší nastupování i pro ty, kdo mají problém s rovnováhou.
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Z Brna je to orientačně 127 kilometrů a necelé dvě hodiny autem přes Břeclav. Pro jižní Moravu tedy reálný jednodenní výlet. A Rust sám nabízí víc než jen molo: historické centrum s památkově chráněnou zástavbou, slavné čapí hnízda na komínech a
kulturní krajinu Neziderského jezera pod ochranou UNESCO jako kulisu. Ponton proto nemusí být cílem cesty, ale jako hlavní program uprostřed širšího rustského dne funguje výborně.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Lukáš Jírovec