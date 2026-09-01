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Lesklý broskvový koláč na plech, který zvládnete z pár surovin a podáte rovnou ke kávě

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Konec léta u nás doma vypadá často stejně: na lince stojí kompotované broskve, v misce se chladí pudink a já vím, že bude plech koláče. Tenhle broskvový koláč s pudinkem dělám ráda, když chci upéct něco většího pro rodinu, ale nechci se pouštět do ničeho zdlouhavého. Díky pudinkové vrstvě a broskvím zůstává krásně vláčný a dobře chutná i druhý den.
Obrázek k receptu na Broskvový koláč s pudinkem: jednoduchý domácí moučník, který zůstane vláčný a skvěle se hodí ke kávě

Obrázek k receptu na Broskvový koláč s pudinkem: jednoduchý domácí moučník, který zůstane vláčný a skvěle se hodí ke kávě

Zdroj: Zdroj: se souhlasem Recepty pre život, Recept na Broskvový koláč s pudinkem: jednoduchý domácí moučník, který zůstane vláčný a skvěle se hodí ke kávě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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