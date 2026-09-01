Lesklý broskvový koláč na plech, který zvládnete z pár surovin a podáte rovnou ke kávě

V horkých letních dnech, když doma přijde chuť na něco sladkého, sahám po tomhle broskvovém koláči. Peču ho ráda hlavně proto, že je svěží, s pudinkovou vrstvou a broskvemi z kompotu zůstává dlouho vláčný a chutná dobře i druhý den.
Na receptu je příjemné také to, že
nepůsobí těžce ani zbytečně přeslazeně. Základ tvoří směs , která dá koláči plnější chuť než klasická bílá mouka. A špaldové a ovesné mouky ? Ten tu není jen jako doplněk. Drží pudink broskve pohromadě a z obyčejného plechu udělá moučník, po kterém se sáhne ještě večer ke kávě.
Můj tip: Když je čas, nechám uvařený pudink před nalitím na těsto jen lehce zchladnout. Nemá být studený, ale ani úplně vroucí. Vrstva se pak lépe roztírá a těsto se zbytečně nerozmočí. Broskve a pudink k sobě sedí víc, než by člověk čekal
Broskvový koláč s pudinkem má v domácím pečení svoje místo hlavně proto, že spojuje dvě věci, které fungují téměř bez rizika: měkké ovoce a krémovou vrstvu. V řadě domácích verzí se používají kompotované broskve, často i se šťávou z kompotu. Ta se někdy přidává místo části mléka do pudinku, takže má koláč výraznější ovocnou chuť. Recept na vláčný broskvový koláč s pudinkem
Doba přípravy: 35 minut Doba pečení: 35 až 40 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 16 až 20 kousků Ingredience pro přípravu
Těsto: 2 šálky hladké špaldové mouky 1 šálek ovesné mouky 1,5 šálku třtinového cukru 100 g mletých mandlí 2 ks vanilkového cukru 1 špetka soli 1 lžička sušené mleté citronové kůry 150 ml rostlinného oleje 200 až 300 ml sójového mléka 400 g sójového jogurtu
Na pudinkovou vrstvu a ovoce: 2 ks broskvového kompotu po 820 g 3 ks vanilkového pudinku v prášku 1 l mandlového mléka 1 kousek veganského másla na vymazání plechu 4 ks čiré škrobové želatiny šťáva z kompotu doplněná vodou na 1 l Postup přípravy lahodného broskvového koláče s pudinkem
1. Nejprve předehřejte troubu na
180 °C a větší plech vymažte veganským máslem. Kdo chce mít jistotu, může dno ještě vyložit pečicím papírem.
2. Do velké mísy dejte
špaldovou mouku, ovesnou mouku, třtinový cukr, mleté mandle, vanilkový cukr, sůl a citronovou kůru. Suché suroviny promíchejte, aby se těsto pak spojilo rovnoměrně.
3. Přilijte
rostlinný olej, sójový jogurt a nejdřív 200 ml sójového mléka. Vypracujte hladké těsto. Když bude moc husté, přidejte ještě trochu mléka. Má zůstat hutnější, ale roztíratelné stěrkou.
4. Těsto rozetřete na připravený plech do rovnoměrné vrstvy. Korpus pečeme v troubě vyhřáté na 180 stupňů cca 30-35 minut.
Zdroj: se souhlasem Recepty pre život, Hotové těsto rozetřeme na plech. Zdroj: se souhlasem Recepty pre život, Korpus upečeme v troubě. Teď připravte vanilkový pudink
5. Z
1 litru mandlového mléka si stranou odeberte asi 200 ml a v něm rozmíchejte pudinkové prášky dohladka. Zbytek mléka zahřejte v hrnci a pak do něj za stálého míchání vlijte rozmíchaný pudink. V domácích receptech se tenhle postup používá často, protože pudink zůstane hladký a nedělají se v něm hrudky.
6. Pudink krátce povařte do zhoustnutí. Do horkého přidáme kousek másla, aby se nedělal škraloup.
7. Ještě horký pudink rozetřeme na upečený korpus, který také nemusí být vychlazený.
8.
Broskve z kompotu nechte důkladně okapat a půlky broskví poklademe řezem dolů do ještě teplého pudinku. Mírně je do pudinku zatlačíme. Pokud jsou hodně šťavnaté, položte je na chvíli na papírovou utěrku. Koláč pak nebude zbytečně vodnatý. Zdroj: se souhlasem Recepty pre život, Ještě horký pudink rozetřeme na korpus a poklademe broskve.
9. Takhle připravený koláž s pudinkem a broskvemi necháme vychladnout.
10. Během chlazení koláče uvaříme ze šťávy z kompotů doplněných vodou na 1 l a z plátků škrobových želé a trochu kurkumy kvůli barvě želatinu.
11. Želatinou polijeme vychlazený koláč necháme ztuhnout. Uložíme na cca 1 hodinu do ledničky. Nejlepší je podávat ho ještě tentýž den odpoledne nebo druhý den, kdy se chutě propojí. V chladu vydrží bez problémů do dalšího dne.
Zdroj: se souhlasem Recepty pre život, Vychlazený koláč polijeme želatinou a necháme ztuhnout. Rady a tipy hospodyňky, které si budou hodit Pokud chcete jemnější chuť, dejte do těsta o lžíci méně citronové kůry. Broskve pak víc vyniknou. Když nemáte rádi moc vysokou pudinkovou vrstvu, uberte jeden pudinkový prášek a trochu mléka. Koláč bude nižší, ale pořád vláčný. Koláč je nejlepší krájet až po úplném vychladnutí. Teplý bývá měkčí a řezy se mohou rozjíždět. Jestli chcete povrch ještě hezčí, potřete broskve po vychladnutí velmi tenkou vrstvou dortového želé nebo trochou ohřátého broskvového nálevu se škrobovou želatinou. Koláč pak na plechu nepůsobí suše a ovoce si drží pěknou barvu.
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Zdroj a foto: Se souhlasem Recepty pre život