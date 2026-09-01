Ve středu zapomeňte na večerku: Na Nova Cinema míří do vysílání nejslavnější akční řežba celých devadesátek

Obsah článku
Středa. Polovina týdne za vámi, polovina ještě před vámi. Dokonalý čas pustit si film, který vás vytrhne z všedního stereotypu a nechá vás zapomenout na pracovní starosti. Co kdyby vám někdo slíbil akční jízdu na palubě obří válečné lodi, kde jeden muž čelí celé armádě teroristů? A co kdyby tento muž byl… kuchař? Zní to absurdně? Možná. Ale když má za sebou minulost elitního komanda a v rukou nůž z lodní kuchyně, začíná hon, který vám vyrazí dech.
Narozeninová oslava, která se změnila v peklo
Atmosféra na palubě bitevní lodi USS Missouri je zpočátku slavnostní. Posádka chystá velkolepou narozeninovou oslavu kapitána, která má být důstojnou tečkou za jednou historickou érou. Nikdo z přítomných netuší, že stíny minulosti už pronikly hluboko do útrob plavidla.
Pod rouškou nevinného překvapení se rozpoutává blesková akce. Skupina bezohledných žoldáků systematicky obsazuje klíčová stanoviště a odřezává loď od okolního světa. Jejich cíl? Získat kontrolu nad arzenálem jaderných střel, který by mohl rozpoutat globální konflikt.
Námořníci jsou bezmocně uzamčeni v podpalubí. Naděje na záchranu se zdá být nulová. Teroristé jsou přesvědčeni, že mají situaci pevně pod kontrolou. Dopustili se však jedné fatální chyby – přehlédli nenápadného kuchaře Caseyho Rybacka, který má za sebou kariéru elitního příslušníka Navy SEALs.
Tento legendární příběh přinesl v roce 1992 do kin kultovní akční thriller Přepadení v Pacifiku (Under Siege). V hlavní roli neohroženého kuchaře exceluje Steven Seagal, pro kterého se tento snímek stal absolutním vrcholem kariéry. Proti němu se jako chladnokrevný vůdce teroristů William Strannix postavil skvělý Tommy Lee Jones, kterému sekundoval Gary Busey v roli zrádného velitele Krilla. Nečekanou parťačkou se Seagalovi stala Erika Eleniak jako Jordan Tate, která vyskočí z narozeninového dortu v jedné z nejikoničtějších scén devadesátek.
Plivnutí do polévky a trápení uvnitř dortu
Natáčení provázela řada neobvyklých momentů, které dodaly filmu autentickou drsnost. Herec Gary Busey dostal od režiséra Andrewa Davise velkou svobodu k improvizaci. V jedné z úvodních scén v kuchyni bez varování plivl do polévky, kterou postava Caseyho Rybacka připravovala. Režisér byl touto spontánní reakcí natolik spokojen, že záběr ponechal ve výsledném střihu.
Své si vytrpěla i Erika Eleniak, tehdejší modelka časopisu Playboy z července 1989. Jako představitelka Jordan Tate musela strávit dlouhé hodiny uzavřená uvnitř obřího narozeninového dortu, než štáb připravil ideální záběr pro její vyskočení. Tato scéna se stala natolik populární, že v dobách největší slávy VHS kazet musely videopůjčovny často měnit opotřebované pásky – diváci v tomto úseku neustále přetáčeli zpět.
Původní scénář J. F. Lawtona nesl název Dreadnought a byl nabízen jako možný námět pro film Smrtonosná past 3. Studio 20th Century Fox jej však odmítlo, načež jej odkoupilo studio Warner Bros. a přizpůsobilo pro Stevena Seagala. Ten se na projektu podílel i jako producent a roli přijal velmi ochotně – viděl v ní šanci proniknout do první hollywoodské ligy. Jediné, co se na jeho přání upravovalo, byl vztah s postavou Eriky Eleniak, aby projevovala více inteligence a odvahy.
Mýty kolem Missouri a skutečná plavidla
Kolem filmu dodnes koluje mýtus, že se natáčelo přímo na legendární bitevní lodi USS Missouri. Ta sice byla v té době vyřazována z provozu, ale stále byla v aktivní službě a její provoz by byl pro štáb příliš nákladný. Většina scén se proto natáčela na sesterské lodi USS Alabama, která již sloužila jako muzeum, a vnitřní scény ponorky se natáčely na vyřazené ponorce USS Drum. Skutečná USS Missouri se ve filmu objevuje pouze v několika archivních a exteriérových záběrech pořízených v Pearl Harboru.
Podobně je to i s fámou o změně názvu filmu. Traduje se, že Seagal bojoval za dvouslovný název, aby ukončil svou tradici tříslovných titulů. Ve skutečnosti Seagal tříslovné názvy nesnášel a změna názvu z původního Dreadnought na údernější Under Siege byla čistě rozhodnutím studia po testovacích projekcích pro veřejnost.
Snímek byl v roce 1992 natočen za tehdy skromných 30 milionů dolarů. V přepočtu na ceny roku 2026 by tento rozpočet činil přibližně 66 milionů dolarů, což je zhruba 1,5 miliardy korun. Pro srovnání – dnešní průměrný hollywoodský akční blockbuster běžně přesahuje hranici 150 až 200 milionů dolarů. To ukazuje, jak efektivně dokázal režisér Andrew Davis s tehdejšími prostředky pracovat.
Zdroj: youtube.com
Triumf u diváků i kritiky
Slova jednoho z věrných diváků mluví za vše: „Vynikající akční jízda. V mnoha ohledech sice kopíruje starší a neméně úspěšnou Smrtonosnou past, ale prostředí na moři a strhující chvaty Stevena Seagala mají své kouzlo. Casey Ryback je bezpochyby nejlepší postavou, jakou kdy Seagal hrál, a díky bohu za to. Vyniká i skvělá hudba.“
Filmoví kritici dodnes potvrzují výjimečnost tohoto snímku. Renomovaný kritik Roger Ebert pro Chicago Sun-Times tehdy uvedl: „Tento film odvádí fantastickou práci v tom, že každá scéna působí jako skutečná událost na lodi na širém moři, a právě v tom spočívá jeho kouzlo.“
O tom, že šlo o mimořádný úspěch, svědčí i tvrdá čísla. Celosvětové tržby v kinech dosáhly ohromujících 156,5 milionu dolarů. Snímek navíc získal dvě nominace na Oscara na 65. ročníku v roce 1993, a to v kategoriích Nejlepší zvuk a Nejlepší střih zvukových efektů. Jde o vůbec jediný film se Stevenem Seagalem, který kdy získal nominaci na Cenu Akademie.
Nenechte si ujít tuto nestárnoucí akční klasiku plnou napětí, skvělých soubojů a nezapomenutelných hereckých výkonů. Snímek můžete sledovat na televizní stanici Nova Cinema ve středu 2. září 2026 ve 22:05 (vysílání končí v 00:10). Jaký je podle vás nejlepší akční film devadesátek?
Zdroje článku: csfd.cz, cs.wikipedia.org, kinobox.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná