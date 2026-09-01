Google přitvrzuje. Android aplikace budou muset šetřit paměť

Google Play čekají v příštích měsících významné změny, které se dotknou prakticky všech vývojářů aplikací pro Android. Google oznámil novou sadu kvalitativních požadavků, jejichž cílem je snížit nároky na operační paměť a zároveň usnadnit uživatelům přechod na nový telefon. Vývojáři, kteří své aplikace nepřizpůsobí, mohou v budoucnu narazit na omezení při publikování i horší umístění v obchodě Google Play.
Podle společnosti jde o reakci na rostoucí nároky moderních aplikací a také na rozdílnou výkonnost zařízení s Androidem. Nadměrná spotřeba paměti totiž může vést ke zpomalování systému, častějšímu ukončování aplikací nebo kratší výdrži baterie.
Google se zaměří na spotřebu paměti i optimalizaci kódu
Nové požadavky se budou týkat několika oblastí. Google bude sledovat takzvanou dynamickou spotřebu paměti, tedy množství soukromé operační paměti, které aplikace využívají na popředí i na pozadí. Limity se přitom budou lišit podle výkonu konkrétního zařízení.
Dalším sledovaným parametrem bude využití paměti bitmap, tedy grafických dat, která aplikace ukládají do mezipaměti nebo zpracovávají na pozadí. Právě neefektivní práce s obrázky patří mezi časté příčiny zbytečně vysoké spotřeby RAM.
Google zároveň požaduje lepší optimalizaci samotného kódu aplikací. Vývojáři budou muset využívat nástroje, jako je R8, který slouží ke zmenšení aplikace, odstranění nepoužívaného kódu a jeho obfuskaci. Podle Googlu bude nutné dosáhnout minimálně 25procentního pokrytí optimalizačních technik.
Pokud aplikace nové limity nesplní, nemusí být z obchodu okamžitě odstraněna. Google však upozornil, že může omezit její viditelnost ve výsledcích vyhledávání nebo vývojářům zkomplikovat další publikování aktualizací.
Vedle výkonu přichází také změna, která se dotkne uživatelského komfortu. Google zavádí povinnost takzvaného Zero Tap Sign-In. Aplikace, které vyžadují přihlášení, budou muset při přenosu dat na nový telefon automaticky obnovit uživatelovo přihlášení prostřednictvím rozhraní Android Restore Credentials API.