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Impérium vrací úder: Kazachstán má do dvou let získat Su-57, Čína J-10 a JF-17 nedodá

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Su-57, podle zpráv, které nezávisle na sobě citují kazašské i ruské zdroje, by Kazachstán měl v horizontu přibližně dvou let získat první stíhací letouny páté generace. Řady těchto zdrojů naznačují, že má jít o ruský Su-57 „Felon“.
Impérium vrací úder: Kazachstán má do dvou let získat Su-57, Čína J-10 a JF-17 nedodá

Impérium vrací úder: Kazachstán má do dvou let získat Su-57, Čína J-10 a JF-17 nedodá

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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