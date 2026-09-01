Impérium vrací úder: Kazachstán má do dvou let získat Su-57, Čína J-10 a JF-17 nedodá

Podle zpráv, které nezávisle na sobě citují kazašské i ruské zdroje, by Kazachstán měl v horizontu přibližně dvou let získat první stíhací letouny páté generace. Řady těchto zdrojů naznačují, že má jít o ruský Su-57 „Felon“. Šlo by o první dodávku letounu této kategorie kazašskému letectvu a o jeden z mála potvrzených exportních kontraktů na Su-57 vůbec. Zprávy se ale zatím opírají o nejmenované zdroje a oficiální ruská strana kontrakt s Kazachstánem výslovně nepotvrdila.
VIDEO Pátá generace strojů pro Kazachstán
Server Military Watch Magazine ve zprávě z konce srpna 2026 uvádí, že kazašské letectvo má do dvou let dostat svůj první stíhací letoun páté generace. Podobné avízo koncem srpna publikoval i indický portál IDRW s odkazem na „velkou reorganizaci“ kazašských vzdušných sil. Konkrétní počet strojů, cenu kontraktu ani přesný harmonogram dodávek zatím žádný ze zdrojů neupřesnil.
Ačkoli většina zdrojů nepotvrdila typ stíhačky páté generace, která bude pořízena, v současné době jsou k exportu po celém světě k dispozici pouze tři takové letouny, včetně Prodej F-35 je sice z politických důvodů nepravděpodobný, ale dlouho se očekávalo, že J-35 bude hlavním konkurentem ruských letadel ve Střední Asii. Čína dosáhla svých prvních velkých prodejů stíhaček v tomto regionu na začátku 20. let 21. století, když dodala stíhačky JF-17 Block 3 do Azerbájdžánu a stíhačky čínského J-35, amerického F-35 a ruského Su-57. J-10C do Uzbekistánu, přičemž oba nahrazují stíhačky MiG-29 zděděné po Sovětském svazu.
Je třeba připomenout i kontext. Kazachstán ještě v prosinci 2023 veřejně odmítl francouzský Rafale a rozhodl se pro nákup dalších strojů Su-30SM, kdy zástupce velitele protivzdušné obrany plukovník Jeržan Nildibajev tehdy zdůvodnil volbu poměrem cena/výkon a kompatibilitou se stávající sovětskou/ruskou technikou. Přechod k jednání o Su-57 by tedy zapadal do dlouhodobého vzorce, a Astana zůstane i nadále technologicky i logisticky navázaná na ruský průmysl, byť se politicky od Moskvy v otázce Ukrajiny distancuje.
Ruská exportní bilance Su-57 je žalostná
Je také namístě podívat se na to, jak Rusko exportní sliby u Su-57 dosud plnilo. Ruská strana v roce 2025 oznámila první zahraniční dodávku dvou strojů Su-57.
Zemi příjemce nezveřejnila, podle části zdrojů šlo pravděpodobně o Alžírsko, kam mělo v listopadu doputovat dvojice strojů v rámci kontraktu na 14 exemplářů varianty Su-57E. I to je ale informace založená na nepotvrzených zprávách, nikoli na oficiálním prohlášení UAC. Su-57, Vladislav06112019 – Own work, CC BY-SA 4.0
Samotná produkce přitom dlouhodobě zaostává za plány. Rusko v roce 2019 podepsalo kontrakt na 76 strojů pro vlastní vzdušné síly s termínem do roku 2027, ale tempo výroby se dlouhodobě pohybuje řádově v jednotkách kusů ročně. Analytici odhadují přibližně 4 až 8 strojů za rok, s tím, že v roce 2025 mělo být dodáno jen výjimečně málo strojů, možná jen dva. Na programu se podepisují jak technologické sankce omezující přístup k elektronice, tak nutnost souběžně udržovat
výrobu strojů Su-34 a Su-35S, které nesou hlavní zátěž bojového nasazení na Ukrajině.
Z toho plyne základní výhrada k avizovanému kazašskému kontraktu. I kdyby byla politická dohoda uzavřena, schopnost ruského průmyslu zrealizovat dodávku v řádu dvou let je lehce nereálná.
Co by dodávka znamenala pro Kazachstán
Kazašské letectvo dnes provozuje směs sovětské a ruské techniky, kdy jádro bojových strojů tvoří Su-30SM a Su-25, doplněné o transportní A400M z evropské produkce. Zařazení Su-57 by pro Astanu představovalo první krok k páté generaci a symbolicky by potvrdilo, že Kazachstán zůstává v otázce vyspělé bojové techniky orientovaný na Moskvu, a to navzdory paralelním krokům směrem k Západu, jako byl prodej vyřazené sovětské techniky do USA přes offshorové společnosti.
Zpráva o dodávce Su-57 Kazachstánu do dvou let zatím stojí na neoficiálních zdrojích a měla by být zasazena do kontextu chronicky pomalé a nespolehlivé exportní historie Su-57.
Pokud k dodávce Kazachstánu skutečně dojde, půjde spíše o politicko-symbolické gesto potvrzující trvající vojensko-technickou závislost Astany na Moskvě než o zásadní posun v bojové schopnosti kazašského letectva.
Zdroj:
Military Watch Magazine, Defence Security Asia Autor/Licence fotografie: Su-57, Cebactoiiojlb – Own work, CC BY-SA 4.0