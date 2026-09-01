Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Římov bojuje o titul Vesnice roku. Jihočeskou obec může podpořit i veřejnost

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Římov letos získal titul Vesnice roku Jihočeského kraje a nyní má šanci uspět i v celostátním kole. O hlavním vítězi rozhodne odborná hodnotitelská komise, zatímco o Ceně veřejnosti mohou hlasovat lidé z celé republiky. Jihočeského zástupce mohou podpořit až do 16. září.
Římov bojuje o titul Vesnice roku. Jihočeskou obec může podpořit i veřejnost

Římov bojuje o titul Vesnice roku. Jihočeskou obec může podpořit i veřejnost

Zdroj: obec Římov, Vesnice roku
Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Stát si z Budvaru vezme 300 milionů. Zisk loni klesl, Lesy ČR odvedou 3,3 miliardy
Stát si z Budvaru vezme 300 milionů. Zisk loni klesl, Lesy ČR odvedou 3,3 miliardy
Tragická nehoda na Jindřichohradecku. Mladý motorkář po nárazu do stromu zemřel
Tragická nehoda na Jindřichohradecku. Mladý motorkář po nárazu do stromu zemřel

Tragická dopravní nehoda se stala na silnici I/23 u obce Nová Olešná na Jindřichohradecku. Při havárii...

Z houpací sítě rovnou do pout. Muž na Sokolském ostrově napadl strážníky
Z houpací sítě rovnou do pout. Muž na Sokolském ostrově napadl strážníky

Čtyřicetiletý muž skončil v noci na záchytné stanici poté, co v Českých Budějovicích opakovaně napadl...

Dívka na diskotéce nadýchala 2,14 promile. Policisté kontrolovali desítky mladistvých
Dívka na diskotéce nadýchala 2,14 promile. Policisté kontrolovali desítky mladistvých

Místo zábavy na diskotéce skončila mladistvá dívka v péči své matky. Při policejní kontrole totiž nadýchala...

Tábor mění jízdní řády MHD. Autobusy lépe navážou na vlakovou dopravu
Tábor mění jízdní řády MHD. Autobusy lépe navážou na vlakovou dopravu

S příchodem nového měsíce čeká cestující v táborské MHD několik změn. Úpravy se dotknou vybraných linek....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.