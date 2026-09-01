Co s kočkami u Apolináře? Nemocnice zakázala krmení, podle ochránců je to týrání

Podle neziskové organizace Tlapro, která se o kočky stará, pohybují se tato zvířata v areálu Všeobecné fakultní nemocnice už přes třicet let. Tlapro se o ně začala starat v roce 2022, vybudovala tam krmná místa, přístřešky. Kočky také odchytávají, nechají vykastrovat a ošetřit, pak je vrátí k nemocnici. To se ale tolik nedaří, jsou plaché. Aktuálně je tam asi 50 zvířat.
Vedení nemocnice se po letech rozhodlo, že kočky už v blízkosti porodnice nechce a začalo jednat. Zakázalo krmení a nechce tam ani vybudované přístřešky. Argumentuje tím, že pobyt koček poblíž těhotných, novorozenců, nedonošených dětí a pacientů s oslabenou imunitou je zdravotním rizikem.
Podle hygieniků jsou kočky zdravotním rizikem
Oslovilo proto i Hygienickou stanici hlavního města Prahy.
„Volně pobíhají kočky představují epidemiologické riziko, tyto kačky často žijí v prostředí, kde přicházejí do kontaktu s jinými zvířaty, mohou mít blechy, klíšťata a být vystaveny parazitům a bakteriím,“ napsala ve vyjádření Martina Marešová, ředitelka protiepidemického odboru.
Zmínila, že lidé se od koček mohou nakazit různými nemocemi včetně toxoplazmózy, která je velmi nebezpečná pro nemocné ženy.
Konstatovala, že nepovažuje za vhodné, aby v areálu „byly soustřeďovány aktivity podporující nebo navyšující počet toulavých koček. Nevím, zda je totiž se 100 procentní jistotou zabezpečit, aby se kočky nedostaly dovnitř objektů (kuchyně, prádelna)."
Krmení pro kočky přitahuje hlodavce a hmyz
Zákaz krmení ale Tlapro kritizuje jako týrání hlady.
„Nemocnicí vyhlášený zákaz krmení je v přímém rozporu s ochranou zvířat. Zákaz krmení kočky z areálu nevyžene, jen způsobí, že budou hladové, nemocné a žít v utrpení. A co je neméně důležité zkomplikuje jejich odchyt za účelem kastrací. Bez kastrací se populace opět nekontrolovaně rozroste, čímž dojde k nárůstu nákladů na řešení situace v areálu nemocnice,“ napsala organizace v textu petice. V té žádá o obnovení programu odchytů a kastrací, podepsalo ji skoro deset tisíc lidí.
Tlapro zmiňuje, že nemocnice zakázala i podávat kočkám vodu, to ale VFN vyvrátila, takový zákaz v platnosti není.
„Platí však zákaz krmení zvířat, a to nejen koček, ale všech zvířat. Ponechané krmení v areálu zdravotnického zařízení přitahuje hlodavce, hmyz a další zvířata a zhoršuje hygienickou situaci. Stanovisko hygieny, kde se jasně uvádí, že v areálu Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie není vhodné soustřeďovat aktivity, které podporují nebo navyšují počet toulavých koček, je přitom nutné respektovat,“ uvedla nemocnice v prohlášení.
Nemocnice hledá instituci, která péči převezme
VFN chce o situaci dál jednat s magistrátem, Prahou 2 a Státní veterinární správou. Zvažuje i zřízení jednoho krmného místa, které by mělo přesně stanovená pravidla, omezený čas krmení, odpovědnou osobu nebo organizaci. Ta by měla zajistit přípravu, monitoring, odchyt, kastrace i úklid krmiva.
Chce také najít státní instituci, která by koordinaci péče o kočky převzala.
„Dlouhodobá správa populace volně žijících zvířat není úkolem zdravotnického zařízení. VFN je však připravena poskytnout součinnost pro dohodnutý, bezpečný a humánní postup,“ sdělilo vedení.