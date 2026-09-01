Rodiče mohou dostat 4000 Kč na školní pomůcky. Kdo nezažádá do konce září, má smůlu

Když září bolí peněženku víc než jiné měsíce
Září je pro mnoho domácností měsícem, kdy se rodinné finance dostanou pod tlak. Zatímco děti se těší na nový školní rok, rodiče počítají, kolik je bude stát základní vybavení do lavic. Aktovka, penál plný pastelek a per, sešity na všechny předměty, učebnice – a to je teprve začátek.
K tomu se přidávají mimoškolní aktivity, které děti baví a pomáhají rozvíjet jejich talenty. Sportovní tréninky, umělecké kroužky nebo hudební výuka. Pro některé rodiny představuje toto období skutečnou finanční zkoušku, zvlášť když mají potomků víc.
Praha 2 proto už od roku 2017 provozuje nadační fond Dvojka srdcem, který vznikl z iniciativy tehdejší místostarostky Alexandry Udženija. Letos nabízí rodinám s nižšími příjmy podporu až čtyři tisíce korun – ale čas na podání žádosti se krátí.
Peníze nejen na sešity, ale i na kroužky
Finanční pomoc je rozdělena do dvou částí. První pokrývá nákup školních pomůcek a může dosáhnout až 1500 korun. Druhá část je určena na mimoškolní aktivity dětí – třeba na fotbal, tanec, keramiku nebo dramatický kroužek – a činí až 2500 korun.
Dohromady tak rodina může získat až 4000 korun na jedno dítě. Podpora není určena jen pro ty nejchudší – o příspěvek mohou žádat všechny rodiny s nižšími příjmy i samoživitelé, jejichž děti navštěvují základní školu zřízenou touto městskou částí.
Podmínkou je adresa trvalého bydliště v Praze 2 nebo skutečnost, že dítě chodí do tamní základní školy. Rodiny pobírající přídavek na dítě v rámci státní sociální podpory dostanou pomoc automaticky po vyplnění žádosti. V ostatních případech posuzuje správní rada fondu každou situaci individuálně.
Jednoduchá cesta k podpoře – ale jen do konce měsíce
Žádost lze podat elektronicky přímo z domova. Stačí vyplnit formulář na webu dvojkasrdcem.cz a odeslat ho na e-mailovou adresu fondu. Celý proces je navržen tak, aby byl co nejméně komplikovaný a pomoc se dostala k potřebným rychle.
Uzávěrka přijímání žádostí je stanovena na 30. září. Kdo nestihne podat žádost do tohoto data, na podporu v letošním roce nedosáhne. Lucie Pechová, místostarostka Prahy 2 pro sociální oblast a předsedkyně správní rady nadačního fondu, vysvětluje záměr programu:
Dobře víme, že začátek školního roku dokáže rodinné rozpočty výrazně zatížit. Chceme proto rodičům ulehčit alespoň v tom nejdůležitějším – aby děti měly kvalitní školní vybavení a zároveň nepřicházely o možnost rozvíjet své zájmy v kroužcích či sportu. Smyslem této podpory je dát dětem jistotu a prostor pro jejich další rozvoj bez ohledu na finanční situaci rodiny. Velkou výhodou nadačního fondu je navíc rychlost a jednoduchost – pomoc se k potřebným dostává bez zbytečných průtahů.
Nadační fond Dvojka srdcem přitom nepomáhá jen na začátku školního roku. Během celého roku přispívá rodinám například na péči o duševní zdraví dětí, krizovou intervenci nebo na letní tábory. Cílem je, aby žádné dítě nepřicházelo o příležitosti kvůli finančním obtížím rodičů.
Zdroje článku: Úvodní stránka - Dvojka srdcem, prazskypatriot.cz, nasepraha.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková