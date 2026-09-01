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Rodiče mohou dostat 4000 Kč na školní pomůcky. Kdo nezažádá do konce září, má smůlu

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Nové aktovky, sešity, pastelky a kroužky. Září dokáže pořádně zatížit rodinný rozpočet. Jedna městská část v hlavním městě už osmým rokem nabízí rodičům pomocnou ruku.
Rodiče mohou dostat 4000 Kč na školní pomůcky. Kdo nezažádá do konce září, má smůlu

Rodiče mohou dostat 4000 Kč na školní pomůcky. Kdo nezažádá do konce září, má smůlu

Zdroj: unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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