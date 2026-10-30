Norris o McLarenu: Vůz je obtížný, přesto jsme odvedli dobrou práci

McLaren měl pod novými pravidly formule 1 pomalý start, jehož součástí bylo i dvojité neodstartování do závodu pro Landa Norrise a jeho týmového kolegu Oscara Piastriho v Číně.
Tým během sezóny dosáhl stabilního pokroku, jehož vyvrcholením byla dvě vítězství Landa Norrise v Maďarsku a Nizozemsku, zatímco třetí vítězství v Madridu mu bylo odepřeno kvůli nevhodně načasovanému virtuálnímu safety caru.
Ačkoli se McLaren v posledních závodech propadl z čela startovního pole kvůli obtížně ovladatelnému vozu, Brit je hrdý na práci, kterou tým dosud odvedl. „Vůz byl celou sezónu příšerný a těžko ovladatelný, jenže ostatní týmy od té doby přinesly mnohem více vylepšení a zlepšily se mnohem více než my. Nic víc v tom není.”
„Tým stále odvádí dobrou práci, když uvážíme, že na začátku roku jsme měli ztrátu téměř jednu a půl sekundy, respektive jednu sekundu. Samotná skutečnost, že jsme vyhráli téměř tři závody, byla sama o sobě docela významným úspěchem.”
„Myslím si tedy, že jsme měli docela dobrý rok, pokud se na to podíváme z tohoto úhlu pohledu. Samozřejmě si klademe velmi vysoké cíle a chceme vyhrát vše, co se dá. Na začátku sezóny jsme startovali s velkým odstupem a odvedli jsme dobrou práci, abychom ten odstup dohnali. Vedli jsme si lépe než většina ostatních týmů na startovním roštu.“
McLaren má stejný počet bodů jako Red Bull a sdílí s ním třetí místo v Poháru konstruktérů, přičemž klíčovou roli sehrály dvě vítězství Maxe Verstappena v posledních závodech. Oscar Piastri se domnívá, že udržet si náskok před Red Bullem bude v zbývající části roku 2026 obtížné – přičemž McLaren se již soustředí na rok 2027 –, ale naději neztrácí.
„Prostě musíme dál bojovat. Myslím, že v tuto chvíli víme, že nejsme tak konzistentně konkurenceschopní jako Red Bull, ale stále vylepšujeme výkon vozu a může se stát spousta věcí.”
„Spolehlivost je letos velkým tématem, takže se situace ještě může vyvinout mnoha způsoby. Je však jasné, že pokud jde o čistý výkon, musíme udělat pár kroků vpřed, a na voze se ještě objeví některé novinky, které nám v tom snad pomohou. Myslím, že pro nás bude velkou výzvou udržet si náskok před Red Bullem, ale jsme na to vždy připraveni.“