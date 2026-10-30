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Russell vysvětlil, proč ho Antonelli poráží. Nová Formule 1 trestá styl, který mu roky fungoval

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George Russell šel do sezony 2026 jako zkušenější jezdec Mercedesu. Kimi Antonelli ale vyhrál devět závodů, zatímco Brit jen tři, a v Mexiku může získat titul. Russell teď velmi konkrétně pojmenoval svůj problém: s novými pohonnými jednotkami a pneumatikami přestal být jeho způsob průjezdu zatáčkami tak účinný jako dřív. Jejich souboj ukazuje, jak rychle dokáže technická revoluce proměnit pořadí sil i uvnitř jediného týmu.
Russell vysvětlil, proč ho Antonelli poráží. Nová Formule 1 trestá styl, který mu roky fungoval

Russell vysvětlil, proč ho Antonelli poráží. Nová Formule 1 trestá styl, který mu roky fungoval

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 30.10.2026 10:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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