Russell vysvětlil, proč ho Antonelli poráží. Nová Formule 1 trestá styl, který mu roky fungoval

Stejné auto, dva rozdílné příběhy
Když má jeden tým v šampionátu nejlepší vůz, bývá nejzajímavější otázkou, který z jeho jezdců toho využije lépe. Mercedes vstoupil do sezony 2026 velmi silně, jenže očekávaná rovnováha mezi Georgem Russellem a Kimim Antonellim se postupně rozpadla. Mladý Ital nasbíral devět vítězství, Russell tři. Před Velkou cenou Mexika ztrácí Brit na týmového kolegu 123 bodů, zatímco Antonellimu může k prvnímu titulu stačit nedělní deváté místo.
Samotný rozdíl ve výsledcích ještě nevysvětluje jeho příčinu. Russella by bylo snadné označit za jezdce, který ztratil formu, nebo Antonelliho prostě za větší talent. Jenže Brit letos dokázal také vyhrát závody a v Baku předvedl mimořádně přesvědčivý víkend. Problém není v tom, že by najednou zapomněl řídit. Problém je, že se k ideálnímu výkonu dostává mnohem méně pravidelně než jeho kolega.
A právě o tom Russell mluvil na čtvrteční tiskové konferenci před mexickou Grand Prix. Na rozdíl od obvyklých formulací o hledání nastavení vozu popsal konkrétní slabinu svého jezdeckého stylu.
Dřív bylo dobré přidat brzy. Dnes to může být problém
Russell vysvětlil, že se tradičně soustředí na střed a výjezd ze zatáčky. Snaží se co nejdřív dostat na plyn a maximalizovat rychlost na výjezdu. Za předchozích technických pravidel mu takový přístup často pomáhal. Jenže letošní pohonné jednotky pracují s mnohem významnější rolí elektrické energie a jejího hospodaření během kola.
Když jezdec přidá velmi brzy, nemusí tím už automaticky získat výhodu. Podle Russella jeho styl v některých situacích spotřebovává více energie a z pohledu celého kola není pro novou pohonnou jednotku nejefektivnější. Jinými slovy: rychlejší výjezd z jedné zatáčky může něco stát na následné rovince nebo v další části okruhu, pokud auto nemá k dispozici stejnou energetickou rezervu.
Tohle není univerzální poučka, že jezdec má v roce 2026 jezdit pomalu ze zatáček. Rozhodující je poměr mezi okamžitým zrychlením, spotřebou energie a možností využít elektrický výkon později. Každý okruh má jiné zatáčky a rovinky, takže správný kompromis se mění. Russell popisuje, že právě hledání tohoto kompromisu je pro jeho přirozený styl nezvykle obtížné.
Druhým problémem jsou podle něj pneumatiky. Russell na tiskové konferenci upozornil na vyšší předepsané tlaky zadních pneumatik. Při agresivním výjezdu se zadní náprava dostává pod velké zatížení, pneumatika hůře snáší nároky, které na ni jezdec klade, a auto mu nedovolí využívat obvyklý způsob přidávání plynu tak přesně jako dříve.
Antonelli projíždí zatáčky jinak
Kimi Antonelli v letošní sezoně opakovaně popisoval odlišný styl. Snaží se zkrátit poloměr zatáčky a rychleji vůz otočit, často agresivnějším zásahem do řízení. Zjednodušeně řečeno se pokouší část zatáčky projet tak, aby se auto co nejrychleji dostalo do směru, v němž může účinně zrychlovat. Neznamená to, že je takový způsob vždy lepší; i Ital přiznal problémy na tratích s dlouhými rychlými zatáčkami nebo v situacích, kdy zadní pneumatiky trpí příliš vysokým zatížením.
Z těchto popisů však vzniká přesvědčivá hypotéza, proč nový Mercedes jednomu jezdci sedí víc. Zatímco Russell přichází do výjezdu s návykem brzy a silně akcelerovat, Antonelli může v některých zatáčkách odlišně rozložit fázi brzdění, otočení vozu a následné akcelerace. To může mít dopad jak na pneumatiky, tak na energetický management. Bez kompletních telemetrických dat ovšem nelze tvrdit, že jsme našli jedinou příčinu rozdílu devíti a tří vítězství.
Právě v tom je letošní sezona zajímavá. Dva jezdci dostávají od stejného týmu velmi podobnou techniku, ale přesto z ní pravidelně nezískávají stejný výkon. Moderní Formule 1 odměňuje nejen absolutní rychlost, nýbrž i schopnost přizpůsobit vlastní návyky konkrétnímu stroji.
Russellova největší potíž není jeden špatný závod
Brit dokáže připravit skvělé kolo i vyhrát Grand Prix. Horší je pro něj opakovat stejnou úroveň každý víkend. Po triumfu v Baku následovaly výsledky, které znovu ukázaly, jak nestálá jeho forma je. Russell sám přiznal, že tak velké výkyvy během jedné sezony dosud nezažil.
To je jiný problém než prostý nedostatek rychlosti. Jezdec může mít potenciál vyhrát závod, ale pokud se mu podaří správně sladit pneumatiky, energii a nastavení auta jen na některých tratích, šampionát mu uteče. Antonelli naopak prokázal, že dokáže ze silného Mercedesu dostávat výsledky opakovaně. I proto před mexickým víkendem stojí tak blízko historickému titulu.
Russell zároveň odmítá představu, že by jejich vztah musel připomínat otevřenou válku týmových kolegů. Přiznává, že Antonelli letos odvádí lepší práci, ale oba dál spolupracují se svými inženýry a snaží se z auta vytěžit maximum. I to je pro fanoušky zajímavý kontrast: největší rivalita se zatím neodehrává v dramatických kolizích na trati, nýbrž v detailech toho, jak každý z jezdců dokáže techniku ovládat.
Co rozhodne o roce 2027
Tento víkend se může rozhodnout, kdo vyhraje titul. Pro Russella je však důležitá i jiná odpověď: dokáže v příštích měsících změnit svůj jezdecký přístup natolik, aby se jeho výkony přestaly propadat mezi jednotlivými závody?
Mercedes má pro další sezonu oba jezdce. To znamená, že tým nebude řešit jen vývoj rychlejšího auta, ale i způsob, jak rozšířit jeho použitelné nastavení tak, aby nebylo závislé na úzkém okně podmínek. Russell nepotřebuje dokázat, že v roce 2026 občas dokáže být rychlý. To už dokázal. Potřebuje zjistit, proč mu stejná rychlost tak často uniká. A právě proto jsou jeho čtvrteční technická vysvětlení mnohem zajímavější než prosté přiznání, že ho mladší kolega poráží.
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Zdroje: Vše o sportu [1], FIA – 2026 Mexico City Grand Prix, Thursday Press Conference Transcript [2], Formula1.com – Russell on relationship with Antonelli [3], Autosport – Why the 2026 F1 cars suit Antonelli's driving style more than Russell [4], The Guardian – Russell determined not to let difficult season define career [5]