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Charles Leclerc si není jistý krátkodobým řešením pro Ferrari

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Charles Leclerc je pro víkend v Mexiku pasován do role favorita, ukáže se ale znovu hlavní slabina Ferrari? Monačan totiž přiznal, že italská stáj možná nemá krátkodobé řešení na přecitlivělost vozu, která tým v Austinu stála možný start z první řady.
Charles Leclerc si není jistý krátkodobým řešením pro Ferrari

Charles Leclerc si není jistý krátkodobým řešením pro Ferrari

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 14:25

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