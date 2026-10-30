Charles Leclerc si není jistý krátkodobým řešením pro Ferrari

Monačan označil udržení vozu SF-26 ve správném pracovním okně za současné omezení. Leclerc se na okruhu v Austinu kvalifikoval jako čtvrtý, přestože patřil k favoritům na pole position. Silné tempo Ferrari z tréninků totiž v závěrečné části kvalifikace náhle zmizelo.
Start ze čtvrtého místa sice ukončil Leclercovy reálné naděje na vítězství, ale díky výbornému odpichu mohl bojovat o stupně vítězů a nakonec dojel druhý. Nyní Leclerc míří do Velké ceny Mexika, kde se od Ferrari opět očekávají silné výkony, a to až do té míry, že někteří považují Scuderii za hlavní favority.
Při rozhovoru před víkendem v Mexiku padla otázka, zda sem Ferrari přijíždí v roli týmu, který je třeba porazit.
„Nevím,“ odvětil Leclerc. „Upřímně si myslím, že to začíná být opravdu vyrovnané a máme dobré momentum. Jak v Singapuru, tak v Austinu jsme maximalizovali náš potenciál a s tempem, které jsme předvedli, jsem byl relativně spokojený.“
„S tím, že bychom tu byli za favority, ale tak úplně nesouhlasím. Myslím si, že Mercedes zůstává favoritem, ať už přijedeme kamkoliv. Red Bull je v poslední době také velmi silný. Ale pokud ze všeho, co máme, vyždímáme maximum, pak doufám, že to pro nás může být skvělý víkend.“
„Jak jsme už viděli, myslím, že optimalizace našeho balíku je to, co nakonec udělá ten největší rozdíl. Je tak těžké dostat všechno do toho správného okna před kvalifikací, že pokud se nám to podaří, tak si myslím, že tu máme velkou šanci.“
Leclerc se následně vrátil k tomu, proč se texaská kvalifikace ukázala být tak náročnou. Poukázal na specifickou slabinu, která se projevila v momentě, kdy v samotném závěru poslední části klesly teploty trati. Z toho důvodu si není jistý, zda se hlavní problém Ferrari tento víkend v Mexico City neobjeví znovu.
„Máme silné auto, ale je to auto, které je velmi citlivé, kdykoliv se dostaneme mimo optimální okno,“ začal vysvětlovat Leclerc.
„V poslední době jsme na to trochu doplatili v Q3, obzvláště když začnou klesat teploty trati. Pak máme ve srovnání s ostatními prostě trochu větší potíže s tím, abychom udrželi vše ve správném okně. Bohužel přesně to se stalo v Austinu, a to v kole, na kterém z pátku i soboty záleželo úplně nejvíc. Nakonec jsme kvůli tomu ztratili první řadu. Je to limitace, o které víme a na kterou se soustředíme. Jestli ale máme řešení v krátkodobém horizontu, tím si jistý nejsem.“
„Ale přinejmenším se na to zaměřujeme a je to něco, co se tu budeme před sobotou snažit trefit co možná nejlépe,“ dodal na závěr pilot Ferrari.