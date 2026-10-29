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Russell o Antonellim: Hledí si svého, Kimi je letos výš

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Zatímco Kimi Antonelli míří za ziskem mistrovského titulu, George Russell zažívá sezónu plnou výkyvů. Britský pilot Mercedesu otevřeně popsal dynamiku v týmu, vzájemný respekt i boj s vlastní konzistencí před Velkou cenou Mexika.
Russell o Antonellim: Hledí si svého, Kimi je letos výš

Russell o Antonellim: Hledí si svého, Kimi je letos výš

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 22:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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