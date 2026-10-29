Russell o Antonellim: Hledí si svého, Kimi je letos výš

Mercedes v letošní sezóně potvrdil návrat na vrchol, o mistrovské oslavy se však postará nováček. Kimi Antonelli má před Velkou cenou Mexika titul na dosah ruky. Stačí mu dojet nejhůře devátý. George Russell, od něhož se čekala role týmového lídra, ztrácí propastných 123 bodů. Navzdory drsné realitě však odmítá, že by mezi nimi panovala zlá krev.
„V osobní rovině je Kimi skvělý kluk s hromadou energie. Nemáme jediný důvod, proč bychom neměli udržovat dobrý vztah,“ vysvětlil Russell. Podle něj většina vyhrocených rivalit vzniká kolizemi přímo na trati, k čemuž letos prakticky nedošlo.
„Pravda je taková, že byl letos na vyšší úrovni než já, takže jsme se do takových situací příliš často nedostávali. Možná v jednom nebo dvou závodech. Pokud jde o závodění samotné, hledíme si svého a pracujeme s vlastními inženýry, abychom z vozu vytěžili maximum.“
Russell sice dokázal s monopostem W17 zazářit, jako například v Baku, kde ovládl kvalifikaci s náskokem osmi desetin a následně vyhrál, vzápětí však přišel strmý pád v podobě odstoupení a umístění na chvostu první desítky.
„Rozhodně je pro mě klíčové najít ztracenou stabilitu. Nikdy v kariéře jsem nezažil rok, kdy by forma tak divoce kolísala,“ přiznal britský závodník. „Vím, že ta rychlost v autě je. Kdybych ji ztratil, neodjedu takový víkend jako v Baku. Nedaří se nám ale držet vysokou úspěšnost a zatím přesně nevíme proč. Tyhle poslední závody jsou pro mě o tom, abych na to přišel.“
Oba piloti zůstávají u Mercedesu i pro rok 2027, Russell se však nesoustředí na přímý souboj s italským kolegou. Místo toho sází na dlouholetou spolupráci se sportovním psychologem a golfovou mentalitu.
„Nejsme boxeři v ringu, kde bijete přímo soupeře. Bojujeme sami se sebou. Když jedete kvalifikační kolo, jste v tom sami. Nedívám se na něj s myšlenkou, jak ho porazit. Dívám se do zrcadla a ptám se, co musím udělat, abych se vyvaroval slabých víkendů a dokázal častěji zopakovat ten skvělý pocit z vítězných závodů.“