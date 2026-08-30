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Vyhazujete bramborové slupky? Škoda, trik šéfkuchaře je proti

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Loupání brambor se řadí mezi tradiční činnosti, bez kterých se v kuchyni neobejdeme. Není se čemu divit. Většinou prostě a jednoduše oškrábeme brambory a následně je použijeme. Slupky putují na kompost, v horším případě do odpadkového koše. V každém případě je to škoda, jelikož je lze ještě použít, a to poměrně solidně. My pro vás máme trik šéfkuchaře, který určitě stojí minimálně za vyzkoušení. Stejně tak se podíváme i na jiná využití bramborových slupek.
Slupky od brambor

Slupky od brambor

Zdroj: VARŠ
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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