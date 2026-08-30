Loupání brambor se řadí mezi tradiční činnosti, bez kterých se v kuchyni neobejdeme. Není se čemu divit. Většinou prostě a jednoduše oškrábeme brambory a následně je použijeme. Slupky putují na kompost, v horším případě do odpadkového koše. V každém případě je to škoda, jelikož je lze ještě použít, a to poměrně solidně. My pro vás máme trik šéfkuchaře, který určitě stojí minimálně za vyzkoušení. Stejně tak se podíváme i na jiná využití bramborových slupek.
Trik šéfkuchaře stojí za vyzkoušení
Pokud slupky nejsou vyloženě staré, případně plné klíčků, určitě je využít lze. Co tedy na kuchyňskou úpravu slupek budeme potřebovat? Konkrétně to budou:
- bramborové slupky,
- sušenou červenou papriku,
- trochu soli,
- tymián,
- olivový olej,
- další bylinky dle libosti.
Postup je vcelku jednoduchý a rychlý
V první řadě slupky musíme dokonale zbavit veškerých nečistot. Poté už je vložíme do misky, smícháme s kořením, solí a nakonec přijde olivový olej. Vše dokonale smícháme a následně vložíme do rozpálené trouby. Ta by měla mít 200 stupňů Celsia. Pár minut slupky pečeme a máme hotovo. Delikatesa na večeři rozhodně stojí za to. Přitom ji připravíme během několika minut a s minimem úsilí.
Tip: Bramborové slupky proti mandelinkám? Proč ne?
Slupky jako podpora pro kvetoucí rostliny
Bramborové slupky obsahují spousty živin, které rostlinám dokonale prospívají. Vytvořit lze ze slupek elixír, jenž stojí za to. Jak na jeho výrobu? Stačí jen voda a bramborové slupky. Potřebovat budeme 5 brambor a brambor a litr vody. Slupky nakrájíme na kousky a namočíme do vody. Tu převedeme k varu, necháme ji převařit a scedíme. Po vychladnutí můžeme rostliny zalít. Kvést budou jako divé.
Bramborové slupky: Foto Radek Štěpán
Zdroje info: Autor, Meta
Bramborové slupky: Náhledové foto Radek Štěpán
The post Vyhazujete bramborové slupky? Škoda, trik šéfkuchaře je proti first appeared on Naše zahrada.