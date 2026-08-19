Zámek v Čečovicích dál bojuje o záchranu. Jeho opravu podpoří výtěžek festivalu

„Festival je již třetí a zároveň největší kulturní akcí, kterou letos organizujeme. Veškerý výtěžek použijeme na pokračující obnovu druhé místnosti východního křídla zámku. Předloni jsme zde obnovili rozetu a loni opravili zdi. Letos jsme zažádali Plzeňský kraj o dotaci na dřevěnou podlahu, naše povinná spoluúčast představuje 40 tisíc korun. Díky předcházejícím akcím jsme část peněz získali a doufáme, že zbývající obdržíme z výtěžku festivalu,“ uvedla Miroslava Šusová, místopředsedkyně klubu.
Zámek převzal klub do vlastnictví v roce 1998, kdy na něj byl vydán demoliční výměr. Byl v zuboženém stavu, poškozený povětrnostními vlivy a požárem v roce 1990. Zámek se stále opravuje a ještě dlouho bude. Klub se snaží, aby žil, ale přivést jej k celkové rekonstrukci bude vyžadovat velké množství financí. Snahou je učinit z obce známé kulturní, společenské a turisticky atraktivní centrum regionu a přilákat české i německé zájemce o památky a kulturní akce.
Loni se klubu podařilo dokončit a slavnostně otevřít zrestaurovaný sál v prvním patře zámku. Za rekonstrukci této reprezentační místnosti ocenila spolek odborná porota třetím místem v soutěži Památka Plzeňského kraje 2024. Plzeňský klub je 2. základní organizací Českého svazu ochránců památek.
Festival začíná v pátek v 18 hodin. Vystoupí Ivan Hlas Trio a od 20 hodin pak jazzový orchestr Swing Melody. V sobotu se od 13 hodin postupně představí kapely HOP A ŠAVANI, písničkář Michal Willie Sedláček, kapely Doladíme, Alfasrnec, Bonsai č. 3 a ISARA. V neděli od 14 hodin čeká na návštěvníky divadelní představení Švestka v podání ochotnického souboru ze Staňkova.
„Komentované prohlídky zámku se konají v pátek od 17 hodin, v sobotu od 12 a v neděli ve 12, 13 a 15.30 hodin. V sobotu od 11 hodin se mohou návštěvníci těšit i na komentovanou prohlídku kostela svatého Mikuláše. Po celý víkend bude v zámecké sýpce probíhat výstava fotografií Přemysla Hněvkovského Okupační stávky 68/89,“ informovala mluvčí spolku Marie Fialová. Vstupné na páteční program je 350 korun, na sobotní 350, na nedělní 100, na sobotu a neděli dohromady 400 korun a vstupné na celý třídenní program je stanoveno na 600 korun.
„Snažíme se, aby si každý u nás o víkendu přišel na své. Při komentovaných prohlídkách návštěvníci uvidí, co se nám za poslední rok podařilo v objektu opravit a na co přispějí,“ řekla Miroslava Šusová. „Občerstvení je na místě zajištěno. Je možné také přespat na louce za zámkem ve stanu a večer posedět u ohně s kytarou,“ dodala.
Čečovice byly poprvé zmiňovány v roce 1356. Již tehdy na místě dnešního zámku stávala gotická tvrz, která je ve velké míře dochována v hospodářském sídle zámku. Dalšího stavebního ruchu se pak tato památka dočkala v 16. a 17. století. V držení Čečovic se vystřídala řada významných českých šlechtických rodů – páni z Bukovce, z Velhartic, Rožmberkové, Popelové z Lobkovic a Trauttsmanndorfové. Po pozemkové reformě byl zámek prodán jako zbytkový statek a po roce 1948 zkonfiskován. Dále jej užívalo JZD, v roce 1990 vyhořel.