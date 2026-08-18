Řidič zběsile ujížděl policii. Psovod ho přitom chtěl jen upozornit na světla

Řidič zběsile ujížděl policii. Psovod ho přitom chtěl jen upozornit na světlaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vozidlo se podařilo zastavit v Dobřanech
Jako rituální centrum spojené s pohyby Slunce a Měsíce sloužila více než 6500 let stará svatyně nedaleko...
Tisíce milovníků pečených prasat nejen z Česka opět dorazí na již desátý ročník proslulého Mistrovství...
Nejvýše položený královský hrad v Čechách je teď k vidění i v háčkované podobě. Měří dva metry a váží šest...
Policisté podnikli další velkou kontrolu rybářů na březích vodní nádrže Hracholusky, která je největší...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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