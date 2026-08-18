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Řidič zběsile ujížděl policii. Psovod ho přitom chtěl jen upozornit na světla

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Dennívýzva
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Vozidla s cizí státní registrační značkou si krátce po půlnoci náhodou všiml policejní psovod. Řidič zrovna odjížděl od pumpy a neměl zapnutá světla. Policista ho na to chtěl upozornit. Řidič najednou sešlápl plyn a začal zběsile ujíždět. Místy se hnal rychlostí až 150 kilometrů v hodině. Dopadli ho až v Dobřanech na jižním Plzeňsku.
Vozidlo se podařilo zastavit v Dobřanech

Vozidlo se podařilo zastavit v Dobřanech

Zdroj: Plzeňská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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