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Stačí vyrazit do lesa a vyfotit mraveniště. Pomoci můžete vědcům z celé Evropy

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Chodíte rádi do přírody? Chcete se při svých túrách a výletech zábavnou formou zapojit do velkého vědeckého projektu, který aktuálně probíhá napříč celou Evropou? Monitorujte společně s vědci kupy lesních mravenců, které při svých cestách objevíte.
Monitorujte v lesích právě takové mravenčí mohyly

Monitorujte v lesích právě takové mravenčí mohyly

Zdroj: Plzeňská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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