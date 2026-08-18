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Kamion na dálnici smetl cizince, který se pohyboval u porouchaného auta

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Dennívýzva
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K velmi vážné nehodě došlo v úterý odpoledne na 43. kilometru dálnice D5 ve směru na Prahu. Kamion tam srazil osobu, která se pohybovala poblíž porouchaného vozidla. Podle dostupných informací šlo o spolujezdce osobního auta s přívěsem. Vrtulník ho ve vážném stavu transportoval do nemocnice.
ilustrační foto

ilustrační foto

Zdroj: Plzeňská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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