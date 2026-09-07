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Vodní kámen kolem kohoutku zmizí téměř bez drhnutí

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Bojujete s vodním kamenem? Pravdou je, že vodní kámen kolem kohoutku patří mezi nečistoty, které dokáží pokazit vzhled i jinak uklizené koupelny či kuchyně. Usazeniny se zpravidla tvoří v místech, kde pravidelně zůstávají kapky vody. Čím déle je necháte být, tím hůře se odstraňují. Naštěstí není nutné povrch dlouze drhnout.
Vodní kámen

Vodní kámen

Zdroj: Radek Štěpán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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