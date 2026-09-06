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Nasypte mouku do toalety a zbavíte se nevzhledných skvrn

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Dennívýzva
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Čistá toaleta je základem každé domácnosti. Mnohdy to stojí dost námahy a také finančních prostředků za nákup speciálních čističů, které jsou navíc plné chemie. Zbavit se nevzhledných skvrn přitom jde docela jednoduše a levně.Potřebovat k tomu budete obyčejnou mouku.
wc

wc

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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