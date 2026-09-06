Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Dům po skončení léta potřebuje něco jiného než velký úklid

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Po létě máme často tendenci se vrhnout na generální úklid. Jenže konec prázdnin není jen časem na mytí oken a třídění skříní. Dům po horkých měsících potřebuje zejména kontrolu míst, která během léta dostávají nejvíce zabrat. Několik minut prevence může být užitečnějších než hodiny drhnutí.
dům

dům

Zdroj: Pixabay
Reklama
Další články z Náš dům
Co udělat s ručníky, které už téměř nesají
Co udělat s ručníky, které už téměř nesají
Proč chovat slepice: pomohou vám se škůdci i s plevelem
Proč chovat slepice: pomohou vám se škůdci i s plevelem

Chov slepic má obrovskou výhodu v podobě produkce domácích vajec, a navíc může být i docela zábavnou...

Září bez kolon? Jak vybrat elektrokolo do práce a co otestovat před nákupem
Září bez kolon? Jak vybrat elektrokolo do práce a co otestovat před nákupem

Se začátkem školního roku se vracejí kolony i každodenní logistika. Pokud chcete část cest do práce...

Jednoduchý trik, díky kterému se zbavíte komárů i bez chemie
Jednoduchý trik, díky kterému se zbavíte komárů i bez chemie

Komáři dokážou znepříjemnit letní večer během několika minut. Pokud se jim ale nechcete bránit chemickými...

Objevili jste ve spíži hnědé broučky? Proti potravinovým červotočům jednejte okamžitě
Objevili jste ve spíži hnědé broučky? Proti potravinovým červotočům jednejte okamžitě

Potravinové moli zná jistě každý z nás. Do kuchyně se dostanou i malou skulinkou nebo si je můžeme přinést...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

Všechny články tohoto autora →
Náš dům
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.