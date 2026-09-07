Nepovedená slivovice: než ji vylejete zkuste ji opravit

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Nepovedená slivovice: než ji vylejete zkuste ji opravitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Domácí slivovice se i v dnešní době těší v některých regionech velké oblibě. Také patříte k těm, kteří nedají dopustit na pálenku z vlastního ovoce? Možná se vám stala nepříjemná věc, že její chuť nebyla taková, jakou byste si zrovna představovali. Co s takovou nedokonalou várkou? Než ji s těžkým srdcem vylejete, zkuste její chuť vylepšit.
Pálenka
Zdroj: Pixabay
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úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...Všechny články tohoto autora →
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