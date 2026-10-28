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Vlastní gól? Vance svedl drahý benzin na diktátory a nechtěně urazil Trumpa

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Dennívýzva
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Viceprezident JD Vance se pokusil v Montaně uklidnit voliče rozzuřené drahým benzinem, místo toho ale vyrobil prvotřídní politickou blamáž. Ve snaze vymluvit se z energetické krize prohlásil, že ceny u čerpacích stanic letí vzhůru pokaždé, když nějaký bezvýznamný diktátor chytne záchvat vzteku a rozpoutá válku. Vůbec mu přitom nedošlo, že tím naprosto přesně popsal svého vlastního šéfa Donalda Trumpa a jeho nelegální tažení v Íránu.
J. D. Vance

J. D. Vance

Zdroj: Foto: Flickr/Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0) https://flic.kr/p/2rQhy1Z
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 00:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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