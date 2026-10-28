Vlastní gól? Vance svedl drahý benzin na diktátory a nechtěně urazil Trumpa

Viceprezident JD Vance se pokusil v Montaně uklidnit voliče rozzuřené drahým benzinem, místo toho ale vyrobil prvotřídní politickou blamáž. Ve snaze vymluvit se z energetické krize prohlásil, že ceny u čerpacích stanic letí vzhůru pokaždé, když nějaký bezvýznamný diktátor chytne záchvat vzteku a rozpoutá válku. Vůbec mu přitom nedošlo, že tím naprosto přesně popsal svého vlastního šéfa Donalda Trumpa a jeho nelegální tažení v Íránu.
Záchvaty vzteku
Vystoupení v montanském městečku Belgrade mělo nerozhodnutým voličům týden před kongresovými volbami vysvětlit, proč ani po osmnácti měsících současné vlády neklesají životní náklady. Dvaačtyřicetiletý viceprezident sice nejprve poslušně zopakoval ohranou písničku o tom, jak administrativa stále napravuje údajnou historickou inflaci po Joeu Bidenovi, vzápětí se ale pustil do historického exkurzu, kterým podrazil nohy celému Bílému domu.
Vance začal jmenovat roky 1979, 2001, 2007 a 2022 s argumentem, že za skokovým zdražováním paliv stojí mezinárodní konflikty a „operetní diktátoři“, kteří se rozhodnou předvést záchvat vzteku. Ve svém výčtu ovšem jaksi zapomněl na rok 2026. Současný raketový růst cen pohonných hmot a ochromení Hormuzského průlivu totiž nezpůsobila žádná historická krize, ale únorové rozhodnutí osmdesátiletého Donalda Trumpa bezhlavě rozpoutat válku s Íránem.
Tři nechtěná přiznání v jedné větě
Jak okamžitě upozornili komentátoři i politická opozice, Vanceovi se během několika vteřin podařil nevídaný hattrick. Jedinou větou totiž dokázal veřejně označit Vladimira Putina za bezvýznamného diktátora, nepřímo stejnou nálepkou počastovat samotného Trumpa a navíc nechtěně přiznat, že za drahý benzin v roce 2022 nemohl tehdejší prezident Biden, nýbrž ruská invaze na Ukrajinu.
JD Vance: „Gas prices are too high … they skyrocket every time some tinpot dictator decides to throw a tantrum“ https://t.co/4kSokSvhVm
— Aaron Rupar (@atrupar) October 26, 2026
Kritici si z viceprezidenta okamžitě začali utahovat, že nazvat vlastního šéfa diktátorem je docela agresivní start prezidentské kampaně pro rok 2028, a připomněli mu, že od dob, kdy Trumpa v minulosti přirovnával k Adolfu Hitlerovi, konečně zase jednou řekl pravdu. Jiní mu zase jízlivě vzkázali, ať si dává pozor, protože právě tento diktátor mu podepisuje výplatní pásku.
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Když si Vance uvědomil, na jak tenký led se dostal, pokusil se situaci zachránit lacinými frázemi o zeleném podvodu demokratů a sliby o budování nových rafinerií. Tvrdil, že domácí těžba ochrání americké děti před „nejnovějším dramatem na Blízkém východě“.
Zdroje info: Autor, X
Náhledové foto: Foto: Flickr/Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0)
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