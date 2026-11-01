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Nerudová na síti: Odporná proruská sebranka opět ukazuje svou pravou tvář

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Dennívýzva
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Výroky některých politiků si bezesporu zaslouží komentář. Hodně ostře se například do šéfa Poslanecké sněmovny Tomia Okamury pustila poslankyně Evropského parlamentu Danuše Nerudová. Okamura se totiž zastal ruských hokejistů s tím, že sportovci by neměli být trestáni. Divit se europoslankyni nijak výrazně nelze. Proč by měli ruští hokejisté hrát na mistrovství světa, když vojáci této země zabíjí na Ukrajině civilisty? Nepochopitelné, neakceptovatelné. Přesto lidé jako Okamura asi válku nevidí nebo nechtějí vidět.
Danuše Nerudová

Danuše Nerudová

Zdroj: Danuše Nerudová /Meta
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 08:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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