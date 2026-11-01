Nerudová na síti: Odporná proruská sebranka opět ukazuje svou pravou tvář

Výroky některých politiků si bezesporu zaslouží komentář. Hodně ostře se například do šéfa Poslanecké sněmovny Tomia Okamury pustila poslankyně Evropského parlamentu Danuše Nerudová. Okamura se totiž zastal ruských hokejistů s tím, že sportovci by neměli být trestáni. Divit se europoslankyni nijak výrazně nelze. Proč by měli ruští hokejisté hrát na mistrovství světa, když vojáci této země zabíjí na Ukrajině civilisty? Nepochopitelné, neakceptovatelné. Přesto lidé jako Okamura asi válku nevidí nebo nechtějí vidět.
Tip: Neuvěřitelný Okamura. Ukončeme už ukrajinské zlodějské podvodníky.
Politika se sportem na národní úrovni prostě souvisí
Je to tak. Konkrétní sportovci prostě a jednoduše reprezentují svou vlastní zemi. Mají na prsou národní znak, jsou oblečeni v národních barvách. Prostě se od toho nelze oprostit. Pokud bude reprezentace země, která napadla druhou zemi a vraždí civilisty, na vrcholné sportovní akci, dá se očekávat nevole. Ostatní státy mnohou také mistrovství světa bojkotovat, čemuž bych se nijak výrazně nedivil. Pan Okamura ale očividně sport a politiku nemíchá. Ať si hokejisti hrají a vojáci dál vraždí. Pohoda.
Nerudová trefně upozornila na ukrajinské sportovce
Europoslankyně napsala, že je škoda, že Okamura neprojevuje stejnou starost o 800 ukrajinských sportovců a trenérů, kteří kvůli Putinově válce přišli o život. Ti už si určitě nikdy nezasportují. Toto je ale zřejmě Okamurovi úplně jedno. Proruská nota mu samozřejmě svědčí, protože ho mnozí lidé ještě podporují.
Tomio Okamura: Foto Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Dno má ještě sklep
Bohužel. Když se někdo zastává agresora, který vede válku a vraždí v ní civilisty, je to podle mého názoru nechutné. Představím-li si kolaborantství nějaké podobě, pak je to právě tato. Jak takto může uvažovat tak vysoký představitel naší země, je pro mě záhadou stejně jako to, že jsme si ho do dané funkce zvolili.
Zdroje info: Autor, Meta
Danuše Nerudová: Náhledové foto Danuše Nerudová/Meta
The post Nerudová na síti: Odporná proruská sebranka opět ukazuje svou pravou tvář
first appeared on Epeníze
.