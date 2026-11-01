Zastánci sankcí jsou prý hlupáci: Trump se lísá k Putinovi a plive na odkaz vlastních spojenců

Donald Trump už se ani nesnaží skrývat, že zahraniční politiku Spojených států kompletně podřídil přáním Kremlu. Během pátečního přijetí propuštěného amerického rukojmího v Oválné pracovně označil osmdesátiletý prezident všechny zastánce tvrdých protiruských sankcí za hloupé lidi. Tímto jediným výrokem nejenže ponížil obě komory Kongresu, ale zároveň definitivně pošlapal odkaz svého nedávno zesnulého spojence Lindseyho Grahama.
Další ústupky
Jako záminku pro kapitulaci před Moskvou si šéf Bílého domu vybral příběh čtyřiasedmdesátiletého michiganského učitele v důchodu Stephena Hubbarda. Toho ruské okupační síly zajaly na Ukrajině v dubnu 2022 a ve vykonstruovaném procesu ho odsoudily na téměř sedm let za údajné žoldnéřství. Když ho Rusové po říjnové návštěvě Trumpova vyslance Steva Witkoffa v Petrohradě propustili z „humanitárních důvodů“, Bílý dům se bil v prsa, že za vězně nemusel vůbec nic nabídnout.
Trump: „Stupid people wanted me to put sanctions on Russia.“
The Republican party has now become the „Russia First“ party. https://t.co/JkyixEmyv1
— Ed Krassenstein (@EdKrassen) October 30, 2026
V Oválné pracovně ovšem prezident tuto pohádku sám zbořil. Začal se totiž vysmívat představě, že by mohl Vladimira Putina žádat o propuštění Američana a zároveň na Rusko uvalovat sankce. Podle Trumpa se v Moskvě americkým postihům jen smějí a požadovat je mohou výhradně hlupáci. Do této škatulky přitom nechtěně zařadil většinu vlastních republikánských zákonodárců i zesnulého senátora Lindseyho Grahama, jenž za zavedení drtivých sankcí proti ruské ropě bojoval až do své smrti.
Odměna pro agresora
Za líbivým divadlem o záchraně jednoho učitele se ale skrývá mnohem nebezpečnější obchod. Zatímco ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov předem arogantně vzkázal, že Moskva žádné politické ústupky na Ukrajině neudělá, Trumpova administrativa spěchá Kremlu naproti.
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V Petrohradě totiž Witkoffa nevítal žádný lidskoprávní zmocněnec, ale Putinův klíčový investiční vyslanec Kirill Dmitrijev, přičemž k jednáním se měl na dálku připojit i prezidentův zeť Jared Kushner. Podle zjištění deníku The New York Times už Bílý dům vážně zvažuje zrušení sankcí přímo na ruský státní investiční fond.
Vladimir Putin se tak v Kremlu skutečně směje, ovšem nikoliv sankcím, ale neuvěřitelné naivitě amerického prezidenta. Stačilo mu totiž pustit na svobodu jednoho neprávem vězněného seniora a výměnou za to získal od Bílého domu volnou ruku k dalšímu financování války.
Zdroje info: Autor, X
Náhledové foto: Gage Skidmore
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