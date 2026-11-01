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Zastánci sankcí jsou prý hlupáci: Trump se lísá k Putinovi a plive na odkaz vlastních spojenců

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Dennívýzva
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Donald Trump už se ani nesnaží skrývat, že zahraniční politiku Spojených států kompletně podřídil přáním Kremlu. Během pátečního přijetí propuštěného amerického rukojmího v Oválné pracovně označil osmdesátiletý prezident všechny zastánce tvrdých protiruských sankcí za hloupé lidi. Tímto jediným výrokem nejenže ponížil obě komory Kongresu, ale zároveň definitivně pošlapal odkaz svého nedávno zesnulého spojence Lindseyho Grahama.
Donald Trump

Donald Trump

Zdroj: Gage Skidmore https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donald_Trump_(8567813820)_(2).jpg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 00:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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