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Konečná prognóza je pro Bílý dům zdrcující: Republikány podle dat čeká volební výprask

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Dennívýzva
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Okamžik pravdy je tady a čísla mluví naprosto neúprosně. Hlavní datový analytik stanice CNN Harry Enten zveřejnil svou finální předvolební prognózu a pro Donalda Trumpa jde o politický rozsudek smrti. Demokraté mají podle agregovaných modelů dvaadevadesátiprocentní šanci na ovládnutí Sněmovny reprezentantů se ziskem 237 křesel a s jednasedmdesátiprocentní pravděpodobností získají i Senát v poměru 52 ku 48.
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01_USA_v

Zdroj: Zdroj obrázku: Pixabay.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 00:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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