Konečná prognóza je pro Bílý dům zdrcující: Republikány podle dat čeká volební výprask

Okamžik pravdy je tady a čísla mluví naprosto neúprosně. Hlavní datový analytik stanice CNN Harry Enten zveřejnil svou finální předvolební prognózu a pro Donalda Trumpa jde o politický rozsudek smrti. Demokraté mají podle agregovaných modelů dvaadevadesátiprocentní šanci na ovládnutí Sněmovny reprezentantů se ziskem 237 křesel a s jednasedmdesátiprocentní pravděpodobností získají i Senát v poměru 52 ku 48.
Rekordní odpor k prezidentovi i Kongresu
Hlavní příčinou hrozícího republikánského kolapsu je samotný nájemník Bílého domu. Trumpovo čisté hodnocení se před volbami propadlo na minus 24 bodů, což je nejhorší výsledek úřadujícího prezidenta před kongresovými volbami přinejmenším od dob Harryho Trumana v roce 1946. Ještě hůře dopadl v otázce inflace, kde se s čistým skóre minus 52 bodů potopil hlouběji než kdysi Jimmy Carter.
Dvacet minut skvělé datové nalejvárny k americkým midterms od Harryho Entena.
Aneb proč se v úterý stane to, co se v úterý stane.
Jeho predikce?
sněmovna: 92 % na většinu a 237 křesel pro demokraty
senát: 71 % na většinu a 52 křesel pro demokraty https://t.co/Bw1jit8A0M
— Michal Sirový (@sssirda) November 1, 2026
Ke dnu s sebou navíc stahuje i celý Kongres. Práci zákonodárců schvaluje historicky nejnižších čtrnáct procent Američanů, zatímco propastných 81 procent ji odmítá. Vůbec poprvé v historii měření si pak relativní většina pětačtyřiceti procent voličů myslí, že znovuzvolení si nezaslouží ani jejich vlastní lokální kongresman.
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Demokraté díky této celonárodní frustraci vedou v obecných preferencích už o devět procentních bodů. Tím hravě vymazali veškerou výhodu, kterou si republikáni pracně nakreslili úpravami volebních obvodů. Opozici přitom nahrává i další neomylný ukazatel v podobě vyšší účasti v primárkách, který od roku 2006 pokaždé bezchybně určil celkového vítěze Sněmovny.
Kolaps v červených baštách
Ještě větší šok ovšem přináší pohled na senátní mapu. Za posledních patnáct let nedokázala žádná strana v řádných volbách získat křeslo ve státě, kde předtím její prezidentský kandidát prohrál o více než deset bodů. Letos je ale všechno jinak a Trump se propadl do dvouciferných záporných čísel i ve svých nejvěrnějších baštách. V Texasu je na minus třinácti bodech, na Aljašce na minus patnácti a v lowě, Kansasu i Ohiu dokonce na minus šestnácti bodech.
Republikánům navíc v těchto klíčových státech lámou vaz extrémně nepopulární kandidáti. Texaský prokurátor Ken Paxton je s čistým hodnocením minus 29 bodů nejneoblíbenějším republikánským nominantem v tomto století, zatímco demokrat James Talarico vede o šest bodů a míří k prvnímu demokratickému zisku křesla od roku 1988.
Stejný historický odpor budí se sedmnácti body v minusu i senátor Roger Marshall v Kansasu, kde demokraté nevyhráli od roku 1932, a dvanáct bodů pod vodou je i zkušená Susan Collinsová v Maine.
Poslední stéblo naděje pro republikány tak představuje pouze statistická chyba. Pokud by průzkumy podcenily pravici o čtyři body jako v minulých cyklech, mohli by si těsnou většinu přece jen udržet. Zatím to ale vypadá na totální modrou vlnu, která s pravděpodobností 83 procent smete republikány i z většiny guvernérských křesel, což se v uplynulých dvaatřiceti letech stalo jen zřídka.
Samotní demokraté však po očekávaném triumfu nebudou mít čas na oslavy. Jejich vlastní voliči totiž Kongresové špičky strany v čele s historicky nejméně populárním Chuckem Schumerem nesnášejí a po převzetí moci od nich budou nekompromisně vyžadovat okamžité výsledky.
Zdroje info: Autor, X
Náhledové foto: Pixabay
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